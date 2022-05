La community di appassionati che danno libero sfogo alla fantasia tramite l’impiego di Single Board Computer come Raspberry Pi cresce sempre di più. Sulle pagine di Tom’s Hardware vi parliamo con una certa frequenza dei progetti più interessanti che compaiono sul web e il protagonista della notizia odierna è un vecchio televisore CRT, che è stato trasformato in una vera e propria postazione portatile per il retrogaming.

Uno degli usi più popolari di Raspberry Pi è quello di tramutarlo in una sorta di “mini console” per l’emulazione di vecchie glorie originariamente uscite su arcade, MS-DOS o altri dispositivi a 8-64 bit tramite piattaforme software che si appoggiano su emulatori, come RetroPie o Emulation Station. Cosa c’è di meglio di giocare a vecchi titoli con un dispositivo dall’aspetto altrettanto “retro”? È quello che deve aver pensato il maker JamHamster, che ha deciso di usare per il suo progetto il case di una TV Realistic Portavision 7, a cui sono stati estratti i vari componenti interni per far posto a uno schermo LCD IPS da 8″e un Raspberry Pi (con relativi cavi e accessori).

Photo Credit: JamHamster

Photo Credit: JamHamster

Per donare al tutto un aspetto veramente d’annata, è stato applicato un vetro curvo sul display LCD per un maggiore realismo, mentre un HAT RGBerry è stato installato su Raspberry Pi per ottenere le uscite video RGBS e SCART e avere un’esperienza di gioco davvero “old style” collegando un vero televisore CRT. Il risultato finale è sicuramente molto interessante, ma JamHamster non è di certo la prima volta che si trova alle prese con un progetto del genere. Infatti, in passato aveva già creato un GameBoy alimentato da Raspberry Pi 3A+, un Sega Game Gear con Retropie e un emulatore di Spectrum ZX all’interno di un’audiocassetta.

Nel caso foste interessati, vi consigliamo di vedere il filmato dimostrativo dell’opera in azione sul profilo Twitter di JamHamster.