Raspberry Pi, usare un vecchio tablet come schermo portatile

Non c’è dubbio sul fatto che controllare un Raspberry Pi sia decisamente più facile ed immediato quando è collegato ad uno schermo su cui può visualizzare le informazioni in tempo reale. Certamente, è possibile impostare Raspberry Pi per il funzionamento headless o controllarlo tramite VNC, ma non sempre si ha a disposizione una connessione di rete. Con il metodo di cui vi parleremo oggi potrete utilizzare un vecchio tablet o smartphone Android come display per il vostro SBC (Single Board Computer) preferito!

Sicuramente questo non è il primo progetto per il collegamento di un monitor esterno portatile al Raspberry Pi, vi abbiamo parlato di recente di una soluzione DIY davvero interessante. La particolarità di questa idea è però data dalla possibilità di utilizzare come schermo un vecchio tablet o uno smartphone ormai in disuso, trovando dunque un nuovo scopo per il gadget tecnologico.

Per questo progetto avrete bisogno di:

Qualsiasi Raspberry Pi (noi abbiamo utilizzato Raspberry Pi 400)

(noi abbiamo utilizzato Raspberry Pi 400) Mouse e tastiera

Un vecchio dispositivo Android (noi ci siamo affidati a Nexus 7 2013)

Una scheda di acquisizione HDMI/USB (qui la guida alle migliori schede di acquisizione video)

(qui la guida alle migliori schede di acquisizione video) Un adattatore USB / Micro USB oppure USB / USB Tipo-C, in base alla presa presente sul tablet o sullo smartphone

Il progetto si basa su un trucco: utilizzeremo un’app, la quale solitamente viene utilizzata per il collegamento delle webcam USB, sul dispositivo Android che andremo ad utilizzare come schermo. In questo modo esso riconoscerà il segnale video in arrivo dal Raspberry grazie alla conversione eseguita da una scheda di acquisizione USB acquistabile per circa 15-20 euro (in base al modello scelto).

Il risultato finale è facilmente trasportabile in una borsa assieme al vostro Pi, il quale può potenzialmente essere alimentato da una powerbank per non dover più necessariamente dover contare su prese di corrente nelle vicinanze.

Come utilizzare un tablet/uno smartphone Android come schermo per Raspberry Pi

Il primo passo è quello di inserire il cavo video (mini o micro HDMI in base al modello) nell’uscita video numero 1 di Raspberry Pi.

L’altra estremità del cavo video va inserita nella scheda di acquisizione USB

Collegate la scheda di acquisizione al tablet utilizzando l’adattatore USB

Collegate mouse, tastiera e alimentazione al Raspberry Pi

Sul dispositivo Android, recatevi sul Google Play Store e scaricate l’app gratuita USB Camera Standard.

Aprite l’app e concedetele l’autorizzazione ad accedere alla “webcam USB”

Per passare alla modalità schermo intero, toccate un punto qualsiasi dell’immagine, poi il tasto menu (i tre puntini) e selezionate “Schermo intero”

Perché non usare VNC?

VNC è ottimo e funziona molto bene ma ha alcune limitazioni. La più grande riguarda i flussi video che vengono renderizzati direttamente sullo schermo, bypassando il server X, che non possono essere visti da VNC. Questo include qualsiasi output delle fotocamere per Raspberry Pi.

L’altra limitazione è che VNC richiede una connessione di rete. Quindi si dovrebbe utilizzare un telefono come punto di accesso oppure un router da viaggio. Si potrebbe connettersi direttamente impostando manualmente gli indirizzi IP dei dispositivi, ma questo potrebbe essere alquanto complicato a seconda delle impostazioni del dispositivo.