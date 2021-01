Raspberry Pi vi aiuterà anche ad organizzare i vostri LEGO

Se c’è un genere di prodotto che non passa decisamente mai di moda sono i mattoncini per le costruzioni LEGO. Che si tratti delle più semplici costruzioni LEGO Classic o dei più complicati ed intricati LEGO Technic, molti di noi adorano rilassarsi con l’assemblaggio dei progetti della casa danese, tra un mobile Ikea e l’altro. Raspberry Pi può venire in aiuto anche a chi di noi possiede una quantità astronomica di mattoncini con questo progetto in grado di analizzare e dividere per tipo tutti i vari pezzi in nostro possesso.

Sembra che non ci sia davvero limite a cosa può essere realizzato sfruttando un Raspberry Pi. Un ulteriore esempio di progetto davvero originale realizzato con l’SBC più conosciuto al mondo è stato realizzato da Daniel West, il quale ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube spiegandone il funzionamento.

West ha utilizzato più di 10.000 mattoncini LEGO per la costruzione di una struttura comandata da un Raspbery Pi 3 B+ in grado di riconoscere e separare i vari pezzi LEGO in suo possesso. Oltre al micro computer, per il progetto può benissimo essere utilizzato un altro modello di Raspberry Pi, sono stati utilizzati sei motori LEGO e nove servomotori.

Per la scansione dei pezzi LEGO da dividere in 18 diversi contenitori, il Raspberry Pi utilizza un modulo Pi Camera V2. Le immagini vengono inviate wireless ad un PC che utilizza una AI basata su una rete neurale che è in grado di riconoscere il pezzo. Una volta ricavata l’informazione, il computer invia un segnale al Raspberry che poi agisce di conseguenza posizionando il pezzo nel giusto recipiente.

Il video di West spiega nel dettaglio la costruzione ed il funzionamento di questo smista-LEGO con intelligenza artificiale, vi invitiamo alla visione se siete interessati ad immergervi in un progetto così complesso ma veramente interessante.