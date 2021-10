Raspberry Pi Zero 2 W ha un easter egg che non vedrete mai

Il Raspberry Pi Zero 2 W è stato lanciato e i suoi segreti stanno lentamente venendo alla luce. Jeff Geerling, noto appassionato di Raspberry Pi, ha messo in moto la sua macchina a raggi X scoprendo un particolare un nascosto alla vista, vale a dire un lampone (raspberry, in inglese) sepolto in profondità all’interno dell’ultima scheda.

Photo Credit: Jeff Geerling

Il Raspberry Pi Zero 2 W da 15$ è un aggiornamento dell’originale gamma di schede Raspberry Pi Zero, lanciata per la prima volta nel 2015. Lo Zero 2 W è dotato di un ARM Cortex A53 quad core funzionante a 1GHz, 512MB di RAM e GPU, il tutto integrato in un nuovo SIP (System in Package) chiamato RP30-AU. Questo nuovo package racchiude vari componenti al suo interno, in modo del tutto simile all’RP2040 alla base di Raspberry Pi Pico. Geerling ha trovato l’Easter Egg proprio sotto all’RP30-AU, dove è presente un logo Raspberry Pi nascosto nel BGA (Ball Grid Array) sul lato inferiore del chip. Questo non è visibile a meno che non abbiate una macchina a raggi X, o siate davvero bravi a dissaldare, quindi probabilmente non riuscirete mai ad apprezzarlo.

Il Raspberry Pi Zero 2 W mantiene lo stesso form factor dei suoi predecessori, rendendolo un sostituto perfetto per piccoli progetti che richiedono un po’ più di potenza. Ha un livello di prestazioni simile a un Raspberry Pi 3B, ma con solo metà della RAM. L’utilizzo di Raspberry Pi Zero 2 W come desktop è possibile, ma ovviamente dovete tenere in considerazione che la potenza è piuttosto limitata. In contemporanea al lancio di Zero 2 W, Raspberry Pi ha reso disponibile anche un nuovo alimentatore USB ufficiale che assomiglia a quello di Raspberry PI 4, ma possiede un connettore USB micro-B, invece di quello USB-C, ed eroga una corrente massima di 2,5A.

Photo Credit: Jeff Geerling

Nel caso foste interessati ad approfondire l’argomento, Geerling ha pubblicato diverse immagini a raggi X e informazioni dettagliate sul funzionamento interno di Raspberry Pi Zero 2 W sul suo blog.