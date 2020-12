Raspberry Pi Zero trasforma un ornamento natalizio in un Nintendo Entertainment System

Oggi vi proponiamo un interessante progetto realizzato dal maker noto su Reddit come Retrocution. Per questo periodo natalizio, Retrocution ha deciso di utilizzare un Raspberry Pi per trasformare un ornamento per albero di Natale a forma di Nintendo Entertainment System in una console di gioco retro completamente funzionante.

Credit= Retrocution

Per la sua realizzazione, Retrocution ha essenzialmente integrato un Raspberry Pi Zero all’interno di un minuscolo ornamento a forma di NES su cui viene eseguito RetroPie.

Nel video dimostrativo, il dispositivo viene collegato a un vecchio televisore CRT utilizzando le porte RCA sulla parte anteriore. Secondo Retrocution, le proporzioni di RetroPie dovevano essere regolate su 4:3 per ottenere l’aspect ratio in grado di fornire le giuste sensazioni per una vera e propria esperienza di gioco classica.

Per ridurre il numero di cavi e la necessità di perforare l’ornamento per un più rapido accesso alle porte, sono stati utilizzati controller Bluetooth per uno o più giocatori. Nel caso vogliate dare un’occhiata più approfondita al progetto, vi consigliamo di visitare il thread originale su Reddit per vedere la mini console in azione.

Recentemente vi abbiamo riferito anche che Raspberry Pi ha annunciato un nuovo supporto per i clienti industriali, un mercato che rappresenta il 44% delle vendite totali per un totale di circa 15 milioni di dispositivi.

Il supporto per i clienti industriali si presenta sotto forma di una nuova area dedicata del sito Web Raspberry Pi nella quale coloro che desiderano integrare il Raspberry Pi in un prodotto possono trovare informazioni sulle schede più recenti, come il Compute Module 4, e dettagli su come la gamma di Single Board Computer sia conforme alle numerose normative e requisiti per i dispositivi elettronici.