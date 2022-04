Al giorno d’oggi, basta la passione e un po’ di capacità tecniche per realizzare progetti davvero interessanti. L’ampia diffusione di Single Board Computer come Raspberry Pi e la grande disponibilità di componenti compatibili consente a chiunque di costruire oggetti su misura per le proprie esigenze, anche divertendosi.

Photo Credit: Christopher Getschmann

Il maker Christopher Getchmann, appassionato di fotografia, ha ben pensato di progettare non una, ma ben due fotocamere con case stampati in 3D e lenti intercambiabili usando un Raspberry Pi Zero W. Entrambe sfruttano un modulo Pi Camera V1 per catturare le immagini e possiedono schermi integrati per vedere in tempo reale il soggetto prima di scattare la foto, mentre le lenti supportate sono di tipo M2. Per quanto riguarda l’alimentazione, viene impiegata una batteria 18.650 LiPo.

L’oggetto finale vero e proprio viene tenuto insieme da magneti, viti e inserti termici. Uno dei due modelli creati da Getchmann presenta un pannello in noce sulla parte anteriore, mentre l’altro è interamente stampato in 3D. Grazie all’impiego di supporti personalizzati, le lenti possono anche inclinarsi o sollevarsi, opzioni che solitamente non si trovano nella maggior parte delle fotocamere digitali, consentendo di scattare foto veramente uniche. Oltre a ciò, Getchmann ha pensato anche a qualcosa di ancora più sofisticato: una fotocamera con doppia lente controllata da un Raspberry Pi Computer Module.

Photo Credit: Christopher Getschmann

Se anche voi siete appassionati di fotografia o solo curiosi di dare un’occhiata a questi progetti, Getchmann ha reso disponibili tutti i file necessari su GitHub, mentre i modelli per la stampa in 3D sono stati pubblicati sul suo sito web Volzo. Nella giornata di oggi, vi abbiamo parlato anche della nuova versione del case Cooler Master Pi 40 per Raspberry Pi 4 Model B. Trovate ulteriori informazioni nel nostro articolo dedicato.