Raspbian XP Professional, un O.S ispirato a Windows XP

Non è possibile eseguire Windows XP su un Raspberry Pi, tuttavia il sistema operativo Linux Raspbian XP Professional di Pi Lab offre un’esperienza che ricorda quella del compianto sistema di Microsoft. Il software di Pi Lab è però supportato solo su Raspberry Pi 4, l’unico modello abbastanza potente da gestirlo.

Linux Raspbian XP Professional vanta un menu di avvio completo, con una barra di ricerca utilizzabile nella parte superiore. Tutti i menu, le icone e le barre delle applicazioni sono ispirate al design di XP. Include persino la suite completa di LibreOffice, inserita come perfetta sostituta della controparte Windows Microsoft Office.

Ovviamente non è possibile utilizzare le applicazioni progettate per XP, tuttavia si possono eseguire i software di Windows, serve solo l’emulatore giusto. Gli sviluppatori hanno anche integrato una macchina virtuale basata su Windows 98.

Il sistema operativo supporta diverse piattaforme di emulazione, come BOX86, in grado di eseguire vecchi giochi per PC. Potete anche sfruttare altri emulatori, come DOSBox, Mupen64 e MAME (i colleghi statunitensi hanno anche redatto una guida per l’utilizzo dei suddetti emulatori su Raspberry Pi 4). Collegando un controller USB, l’intero sistema funge anche da console per giochi retrò.

Linux Raspbian XP Professional è ancora in fase di sviluppo, ergo riceverà degli aggiornamenti in futuro. Potete dare un’occhiata al canale Youtube di Pi Lab per i dettagli sull’installazione e le nuove build.