Quando si decide di investire una grossa somma di denaro in un nuovo paio di cuffie per la propria postazione da gaming, è naturale cercare modelli che si possano usare anche per altro, come ad esempio riunione online e videoconferenze, che siano compatibili con diversi dispositivi, non solo con PC e console, e che integrino funzioni che solitamente non si trovano in questi prodotti, per esempio la cancellazione attiva del rumore.

Le nuove Razer Barracuda Pro debuttano oggi proprio in questo segmento, mettendo a disposizione compatibilità con praticamente qualsiasi dispositivo, tecnologia ANC, buona qualità audio anche al di fuori dei giochi e un design sobrio, molto diverso da quello dei tipici prodotti Razer, che fanno degli RGB uno dei propri segni distintivi. Il tutto a un prezzo per l’Italia di 289,99 euro, che le posiziona nella fascia premium degli headset gaming, dove si trovano solo una manciata di prodotti come le Astro A50, o le Asus ROG Theta 7.1.

All’interno della confezione troviamo, oltre alle cuffie, una custodia rigida in similpelle, il piccolo dongle USB-C da collegare al PC o alle console, un cavo USB-C per la ricarica e un cavo da USB-A a USB-C femmina per collegare l’adattatore, nel caso in cui il dispositivo sia sprovvisto di USB-C.

La custodia è di buona fattura e facilita parecchio il trasporto delle cuffie e di cavi/adattatori vari, grazie al pratico scomparto dedicato che si chiude magneticamente. Il dongle USB-C è molto piccolo, ma la forma a L potrebbe renderne complicato l’uso su PC, dato che in alcune circostanze potrebbe ostruire una delle porte vicine; la prolunga presente in confezione serve proprio a evitare questa problematica.

Le Razer Barracuda Pro sono completamente in plastica, con l’archetto di sostegno in metallo. Nel complesso la sensazione è quella di avere tra le mani un prodotto solido, ma non premium come altri presenti in questa fascia di prezzo. I padiglioni e la parte centrale dell’archetto sono rivestiti in similpelle e adeguatamente imbottiti, tuttavia l’ergonomia non è delle migliori, almeno nel nostro caso: si tratta di un aspetto estremamente soggettivo, quindi vi invitiamo a prenderlo come tale, ma durante la nostra prova dopo circa un’ora d’uso il peso (incentrato quasi totalmente sull’archetto, dato che i padiglioni non fanno pressione attorno alle orecchie) e la pressione dell’archetto hanno iniziato a darci fastidio, costringendoci a una pausa.

Esperienza personale a parte, i padiglioni hanno un’ottima mobilità, quindi si adattano bene alla forma della testa di chi le indossa. L’archetto è facile da regolare, ma purtroppo mancano le classiche “tacche”, quindi dovrete regolarlo basandovi unicamente sugli scatti delle diverse posizioni.

I controlli si trovano quasi unicamente sul padiglione sinistro, dove oltre alla porta USB-C e al led di stato, troviamo il pulsante di accensione, la rotella con scorrimento infinito per la regolazione del volume (va a modificare direttamente il volume di Windows, non quello interno delle cuffie) e il tasto per silenziare il microfono. Sul padiglione destro abbiamo solamente il tasto SmartSwitch, che serve principalmente a cambiare la modalità ANC e scegliere tra acceso, spento e modalità Ambient.

I pulsanti d’accensione e SmartSwitch servono in realtà anche per molto altro: con una pressione sul tasto d’accensione si può fermare la riproduzione o rispondere alle chiamate in entrata (se le Barracuda Pro sono collegate allo smartphone), con una doppia pressione si può rifiutare una chiamata o saltare la traccia in riproduzione, con una tripla pressione è possibile tornare alla traccia precedente e infine, tenendolo premuto per 5 secondi quando l’headset è spento, si può attivare la modalità accoppiamento Bluetooth. Sfruttando il pulsante SmartSwitch è possibile invece, oltre a navigare tra le opzioni ANC, passare da connettività Wireless a Bluetooth con una doppia pressione e abilitare (o disabilitare) la Gaming Mode con una tripla pressione.

Esteticamente, le Razer Barracuda Pro somigliano più a un paio di cuffie over-ear classiche, come ad esempio le Sony WH-10000XM4, che a un vero proprio headset da gaming. A dare un forte contributo a questa sensazione, oltre alla già citata assenza dei LED RGB è anche la mancanza di un microfono esterno o retrattile: ne troviamo infatti uno integrato in ognuno dei due padiglioni.

Esperienza d’uso

Abbiamo usato le Razer Barracuda Pro in diversi scenari, sia con di gioco abbinandole al nostro PC da gaming, sia in mobilità collegandole allo smartphone. Le cuffie usano dei driver da 50mm in bio-cellulosa e offrono una buona resa sonora, non al livello di quella di un paio di cuffie pensate per l’ascolto di musica, ma ampiamente sopra la media. Danno il meglio ovviamente nei giochi, con un suono coinvolgente e ricco di dettagli: i bassi sono molto presenti ma non vanno a coprire i medi, che sono ben riprodotti. In Elden Ring è facile riconoscere il suono tipico di uno scarabeo o immergersi nella colonna sonora dell’Interregno, mentre in giochi più frenetici come Apex Legends è facile capire con precisione da dove sta arrivando un avversario sentendone i passi.

Dal software Razer Synapse è possibile attivare il THX Spatial Audio, ma non ve lo consigliamo al di fuori dei giochi, dal momento la qualità della musica risulta peggiore. Se ci tenete, potete abilitarlo per avere qualche piccola miglioria mentre giocate, ma ricordatevi di disattivarlo una volta terminata la vostra sessione.

Durante alcuni spostamenti abbiamo anche testato l’ANC delle Razer Barracuda Pro: il sistema Hybrid Active Noice Cancellation integra due microfoni (uno rivolto verso l’interno, l’altro verso l’esterno) che lavorano per bloccare le frequenze basse e medie e risultano particolarmente efficaci sul parlato e su rumori ambientali come il traffico, o il motore di un aeroplano.

L’ANC fa un buon lavoro, permettendoci di sentire in maniera chiara la musica (o i nostri interlocutori, in caso di una chiamata) anche mentre si cammina per strada. Nelle nostre prove la tecnologia si è dimostrata sempre efficace e siamo abbastanza certi che ne rimarrete soddisfatti.

Se la resa sonora di default non vi soddisfa e volete personalizzarla, sappiate che all’interno del software Razer Synapse è presente un equalizzatore, oltre a degli switch che vi consentono di enfatizzare i bassi o dare priorità alla voce con un singolo click, in base alla necessità.

Nulla di particolare da segnalare riguardo ai due microfoni integrati, che fanno un buon lavoro sia nel catturare la voce che nel cancellare i rumori di fondo, compreso quello del vento. Tramite il software Synapse è possibile potenziare la cancellazione del rumore, ma farlo peggiorerà la qualità della voce, quindi vi consigliamo di tenere le impostazioni di fabbrica. Nella nostra esperienza ci hanno sempre percepito in maniera chiara, sia in chiamata che in gioco.

Sempre all’interno di Razer Synapse è presente un equalizzatore anche per il microfono, ma per la grande maggioranza degli utenti le impostazioni di base andranno benissimo; se volete migliorare la vostra qualità audio, vi consigliamo di acquistare direttamente uno dei migliori microfoni esterni.

Chiudiamo con l’autonomia, che per queste Barracuda Pro Razer dichiara pari a 40 ore. Le abbiamo usate parecchio sia in gioco sia in ufficio con ANC attivo, registrando una durata della batteria in linea con quanto dichiarato dalla società. Se non siete tra quelli che usano le cuffie tutto il giorno tutti i giorni, potrete tranquillamente ricaricarle una volta alla settimana e dormire sonni tranquilli. E se vi dimenticate di spegnerle quando le togliete, non preoccupatevi: se non c’è audio in riproduzione, si spegneranno da sole dopo 15 minuti (tramite Synapse il tempo è prolungabile fino a un’ora).

Conclusioni

Le Razer Barracuda Pro cercano di andare oltre le normali cuffie gaming introducendo caratteristiche tipiche delle cuffie “lifestyle”, come la cancellazione attiva del rumore, un design più sobrio e la connettività Bluetooth. Lo fanno tutto sommato bene, garantendo un’esperienza a tutto tondo di buon livello, sia nei giochi che nei viaggi o nell’uso in ufficio. L’unico appunto che ci sentiamo di fare riguarda i materiali usati, dato che la plastica le fa apparire meno “premium” di altri modelli in questa fascia di prezzo.

Con un prezzo di vendita di 289,99 euro, le Razer Barracuda Pro si configurano come una buona soluzione per chi cerca un unico paio di cuffie per entrambi gli scenari che vi abbiamo descritto e non vuole acquistare due prodotti separati, anche per risparmiare diverse centinaia di euro. Se però non vi interessa un prodotto poliedrico, ma state cercando nuove cuffie unicamente per giocare, o con ANC per i viaggi e per l’ufficio, vi consigliamo di indirizzarvi su prodotti specifici: nel primo caso dovreste dovreste valutare le ROG Theta 7.1, che tra le varie caratteristiche vantano un microfono migliore e audio 7.1 reale, nel secondo vi consigliamo le Sony WH-1000XM4, più confortevoli (nella nostra esperienza personale) e con ANC migliore.