Se siete soliti giocare molto al PC, acquistare un mouse di ottima qualità è un investimento da fare il prima possibile. Per questo, abbiamo pensato di consigliarvi il modello Razer Basilisk V3 disponibile a un prezzo scontato addirittura del 20%, ma solamente per poco!

Trattandosi di uno dei migliori mouse mediogamma di Logitech, vi invitiamo a sfruttare quanto prima l’offerta, almeno fintanto che potrete portarlo a casa a soli 67,80€ invece di 84,99€.

Il Razer Basilisk V3 offre un’esperienza di gioco personalizzata e potente grazie ai suoi 11 pulsanti programmabili. Potrete assegnargli tutte le funzioni necessarie, anche al grilletto multifunzione, in modo tale da eseguire azioni fondamentali come il push-to-talk o il ping in maniera super rapida.

La rotella inclinabile Razer HyperScroll, inoltre, vi permette di scorrere rapidamente i contenuti con la modalità a scorrimento fluido e libero, oppure passare alla modalità tattile per una maggiore precisione. Si tratta della funzione ideale per scegliere armi e abilità con precisione millimetrica! L’illuminazione Razer Chroma RGB, inoltre, con 11 zone di personalizzazione e un underglow completo, vi permette di crogiolarvi nella gloria del Razer Basilisk V3 con oltre 16,8 milioni di colori e infiniti effetti di luce che reagiscono dinamicamente con più di 150 giochi integrati con Chroma, regalandoti un’esperienza di gioco visivamente accattivante.

Il design ergonomico del mouse, inoltre, offre un comfort prolungato durante le vostre sessioni di gioco, con un supporto per il pollice che permette di utilizzarlo senza sforzi. La forma distintiva del mouse è stata scelta da milioni di giocatori in tutto il mondo, con i pulsanti posizionati in modo ottimale e facilmente raggiungibili. Per quanto riguarda le prestazioni, il Razer Basilisk V3 è dotato di switch ottici per mouse Razer Gen-2, garantendo una velocità e un’affidabilità senza uguali. Grazie a questi switch, potrete godere di un’esecuzione precisa e responsiva con un’attuazione rapidissima di soli 0,2 ms, assicurandovi fino a 70 milioni di clic senza alcun clic involontario.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

