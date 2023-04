Ci capita spesso di provare svariate cuffie da gaming che condividono bene o male le stesse caratteristiche. Alcune puntano tanto sulla qualità audio, altre sulla personalizzazione, altre ancora sulla riduzione del rumore. Le Razer Blackshark V2 PRO 2023, che abbiamo recentemente provato, cercano di garantire tutto il meglio che un headset da gioco possa avere a disposizione riuscendo a ottenere anche gradevoli risultati in termini di performance.

Nel corso dell’ultima settimana le abbiamo provate in maniera approfondita e possiamo finalmente parlarvene, raccontandovi la nostra esperienza nel dettaglio. A conti fatti sono tra le cuffie, considerando anche il rapporto qualità-prezzo, migliori sul mercato per i videogiocatori console (Nintendo Switch, PS4, PS5) e PC.

Razer Blackshark V2 PRO 2023, come sono fatte

Le Razer Blackshark V2 PRO sono delle cuffie wireless e bluetooth dall’estetica minimale, infatti puntano sulla semplicità e non hanno luci a corredo. Sono disponibili in due colorazioni, bianco e nero e il loro peso è di appena 320 grammi, risultano quindi abbastanza leggere.

I padiglioni sono in tessuto in memory foam, mentre l’intelaiatura strutturale è in alluminio. La sensazione è trovarsi dinanzi a una periferica con buoni materiali, coerentemente al prodotto premium che vuole essere.

Nella parte posteriore sinistra del padiglione troviamo il bottone per il muto e il tasto per spegnerle e accenderle con relativo led di stato, oltre che la porta Type-C per la ricarica rapida; sempre a sinistra, in mezzo al padiglione, abbiamo anche il regolatore per il volume, ben visibile e raggiungibile. A sinistra, invece, troviamo un tasto per la selezione dei profili audio.

La confezione contiene anche un adattatore wireless per far funzionare le cuffie su qualunque dispositivo, un cavo Type-C per la ricarica o per farle funzionare in modalità wired e un microfono ad asta flessibile rimovibile con ingresso jack da 3,5mm, quest’ultimo abbastanza ingombrante.

La nostra esperienza

Abbiamo provato le Razer Blackshark V2 PRO per circa una settimana, testate sia con i videogiochi che con brani musicali e film. Chiaramente sono delle cuffie da gaming, quindi pensate appositamente per giocare, inoltre il loro focus sulla componente Esport le rende molto versatili su qualunque tipo di genere videoludico competitivo. Tuttavia è con gli FPS che danno il meglio di sé.

Grazie all’app Razer Synapse è possibile personalizzare i diversi profili, facilmente selezionabili direttamente dalle cuffie: possiamo impostare ciò che vogliamo a seconda del titolo che giochiamo. Per esempio, in uno sparatutto in prima persona è fondamentale riuscire a udire facilmente i passi degli avversari, mentre in uno strategico i suoni delle unità sono più utili.

L’headset viene venduto con quattro profili già applicati: musica, videogiochi, film e standard. Oltre a questi, abbiamo anche altri cinque profili Esport, pensati per gli sparatutto in prima persona più popolari del momento, come Call of Duty, Valorant, Counter Strike: Global Offensive e Apex Legends, questi sono selezionabili tenendo premuto per tre secondi il tasto profili presente sul padiglione destro, così da accedere alla modalità chiamata Pro-Tuned.

L’audio è molto soddisfacente, davvero di buon livello: i driver da 50mm lavorano molto bene e riescono a garantire un suono limpido, (galvanizzato dal rivestimento in titanio) e sempre di qualità, anche con brani musicali o film, anche se per questi ultimi due consigliamo altri tipi di periferiche.

Il punto forte di queste cuffie, però, è senza dubbio l’ergonomia: sono comodissime e non fanno sudare le orecchie nemmeno dopo svariate ore di utilizzo. Sono adattabili facilmente alla testa e isolano molto bene i suoni esterni, questo nonostante i padiglioni siano in tessuto.

Ottimo anche il microfono con condensatore da 9.9mm. Solitamente è difficile trovare un microfono per headset gaming di buona fattura, ma a questo giro bisogna ammettere che Razer ha confezionato davvero un buon prodotto, a testimonianza di ciò vi invitiamo a visionare la videorecensione a inizio articolo, così da constatarne le qualità. Considerate che la frequenza di campionamento è di 32kHz, ben più alta rispetto ai 16kHz che si trova nella maggior parte dei competitor.

Positivi i riscontri sulla batteria, da quando le abbiamo indossate non le abbiamo ancora ricaricate. Razer indica una durata di circa 70 ore di gioco complessive a piena carica e 6 di gameplay con soli 15 minuti di recharge, vista l’esperienza tendiamo a credere alle dichiarazioni dell’azienda.

Conclusioni

Le Razer Blackshark V2 PRO 2023 ci hanno stupito positivamente. Al netto di un costo non certamente basso, ma comunque ben coerente con le caratteristiche offerte, queste cuffie gaming si sono dimostrate perfette per qualunque tipo di attività, in particolar modo per videogiocare agli sparatutto in prima persona. Comode, esteticamente minimali e dalla qualità audio notevole; se state cercando un headset di livello per il vostro PC o console, allora dovreste prenderle davvero in considerazione.