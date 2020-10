Razer BlackWidow V3, la nuova tastiera RGB anche in versione tenkeyless

Razer ha annunciato la nuova serie di tastiere meccaniche BlackWidow V3. Oltre a disporre ora anche di una variante tenkeyless per chi valorizza di più lo spazio sulla scrivania rispetto al tastierino numerico, la nuova tastiera porta con se molti graditi miglioramenti.

Acquistando una tra le nuove Razer BlackWidow V3 e Razer BlackWidow V3 Tenkeyless potrete scegliere tra gli switch Razer Green (tattili e uditivi) o Razer Yellow (lineari e silenziosi). Entrambe possiedono dei keycap in ABS a doppia iniezione e sono dotate di un sistema RGB Chroma più luminoso oltre a disporre di tasti specifici dedicati alle funzioni multimediali e un poggiapolsi ergonomico.

Gli switch meccanici di Razer ora sono costruiti con supporti extra per una maggiore stabilità e una durata di vita attesa di circa 80 milioni di pressioni. I keycap in ABS garantiscono anche la resistenza all’usura delle lettere nel corso del tempo.

Come da tradizione Razer la retroilluminazione Chroma RGB è completamente personalizzabile tra 16,8 milioni di colori e diverse animazioni configurabili grazie al software per desktop Synapse 3. È possibile salvare fino a 5 profili personalizzati direttamente sulla tastiera.

A garantire la qualità di digitazione ci pensa la tecnologia Ultrapolling a 1000Hz e l’N-key roll-over. Inoltre tutti i tasti sono completamente personalizzabili con la possibilità di registrare le macro “on-the-fly”.

A cambiare tra le due versioni di tastiera è solamente il form factor e ovviamente la mancanza del tatsierino numerico. Razer BlackWidow V3 è presente sul sito italiano dell’azienda al prezzo di 149,99 euro ma non è ancora acquistabile. Nessuna menzione per la variante Tenkeyless che potrebbe arrivare in un secondo momento e che è disponibile in altri Paesi europei per 109,99 euro.