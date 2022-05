Razer aggiorna la sua gamma Blade annunciando Razer Blade 15, il primo portatile da gaming ad essere dotato di uno schermo QHD OLED con frequenza d’aggiornamento da 240Hz. Il nuovo pannello da 15.6 pollici supporta il G-Sync, ha un tempo di risposta di 1ms, assieme a una luminosità di picco da 400 nit e una copertura DCI-P3 del 100%.

Sotto al cofano del nuovo Razer Blade 15 c’è una CPU Intel i9-12900H da 14 core, fra le più potenti attualmente disponibili per dispositivi mobile, assieme a una GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti e 32GB di RAM DDR5 da 4800MHz. L’archiviazione include un SSD da 1TB ed è possibile espanderla ulteriormente grazie alla presenza da uno slot M.2. Il compito di tenere a bada le temperature è affidato ad un sistema di raffreddamento con camera di vapore, ricoperto da materiale termico a base di grafite e coadiuvato da due ventole con scambiatori di calore integrati da 83 alette.

Razer Blade 15 (2022)

La tastiera integra ovviamente illuminazione Razer Chroma RGB da ben 16,8 milioni di colori e una vasta gamma di effetti luminosi supportati da 150 titoli. L’espandibilità include un lettore per schede SD UHS-II, due porte USB Tipo C di cui una con Thunderbolt 4, 3 porte USB Tipo A, HDMI 2.1, un jack audio combinato, antifurto tipo Kensington e una porta per la ricarica. Razer Blade 15 supporta anche la ricarica tramite USB-C e, come per gli altri modelli della serie, ha una scocca in alluminio fresato CNC con griglie per gli altoparlanti tagliate al laser.

Altre caratteristiche includono il supporto alla tecnologia surround 7.1 THX Spatial Audio, touchpad in vetro cliccabile con supporto a Microsoft Precision, il software Razer Synapse 3 per la gestione dei profili di raffreddamento e la personalizzazione delle luci LED e una webcam frontale con risoluzione FHD e supporto alla tecnologia di riconoscimento e sblocco Windows Hello.

Razer Blade 15 ha un vertiginoso prezzo di 3.499,99$ (3.302,24€ al cambio) e sarà disponibile all’acquisto in America entro la fine dell’anno su Razer.com, nonché nei vari rivenditori online autorizzati fra cui Amazon. Rimangono per ora sconosciute le info riguardo il prezzo e la data di lancio per il mercato europeo.