Volete regalare o regalarvi qualcosa a tema gaming? A fare al caso vostro è allora sicuramente il Razer Cyber Weekend, ossia un periodo di super offerte del noto brand sul proprio store. Tra mouse, tastiere, sedie da gaming e molto altro ancora in sconto fino al 70% avrete insomma solo l’imbarazzo della scelta. Il tutto, però, solo fino a domani, il 28 novembre: se siete interessati, insomma, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta!

Tra gli innumerevoli prodotti Razer in super sconto per questo Black Friday possiamo trovare veramente di tutto. Non mancano ad esempio numerosi mouse, come il super leggero Razer Viper Mini con il 40% di sconto o l’ottima tastiera Razer Huntsman Tournament Edition con la medesima percentuale di sconto. Non mancano ovviamente prodotti per lo streaming, come la superba webcam Razer Kiyo Pro con sensore di luminosità adattivo ad alte prestazioni, risoluzione non compressa a 1080p 60 FPS e compatibile con HDR che è proposta per l’occasione a metà prezzo.

Razer è poi un’azienda famosa anche per le sue ottime ventole per PC, con l’intrigante bundle Raffreddamento sfolgorante composto da tre Razer Kunai Chroma da 120mm e un controller RGB Razer Chroma che è disponibile con quasi il 30% di sconto. Necessitate invece di una sedia? Nessun problema: anche in questo caso Razer ha pensato a voi con la comodissima Razer Iskur, proposta per l’occasione con quasi il 20% di sconto. Le offerte del Razer Cyber Weekend non si fermano ovviamente qua e sono veramente tante: potete trovarle tutte comodamente nella pagina dedicata.

Le offerte con sconti fino al 70% di Razer per il Black Friday sono sicuramente appetitose, ma sul mercato esistono anche numerose altre occasioni. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta!

