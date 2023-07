State pensando di acquistare un nuovo mouse da gaming ultra preciso e performante per migliorare drasticamente le vostre prestazioni in game? Allora non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon, che oggi vi propone l’eccezionale Razer DeathAdder V2 con un importante sconto del 38%.

Grazie alla promozione, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 49,99€. Un prezzo davvero molto basso, tenendo presente che questo ottimo mouse da gaming ha un costo base che si aggira intorno agli 80€. Visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi, vi consigliamo di acquistarlo prima che la promo o le scorte si esauriscano.

La reattività e un ridotto input lag sono essenziali per garantire performance ottimali, ed è per questo che sono fra i maggiori punti di forza di questo ottimo modello. Grazie ai Razer Optical Mouse Switch, infatti, ogni clic viene attivato istantaneamente senza ritardi di neutralizzazione del rimbalzo. Inoltre, i tasti sono progettati per resistere fino a 70 milioni di click, offrendovi una durata senza precedenti.

Il sensore ottico Razer Focus+ da 20.000 DPI garantisce il tracciamento preciso di ogni minimo movimento del mouse. Con questo controllo di precisione, gli headshot saranno assolutamente perfetti, come anche le manovre più audaci, regalandovi un vantaggio decisivo durante le vostre sessioni di gioco.

Da menzionare certamente anche il cavo Speedflex Razer, che offre grande flessibilità per movimenti sempre fluidi e un controllo ottimale: dite pure addio ai cavi ingombranti che vi impediscono di raggiungere la vittoria! Inoltre, grazie alla memoria integrata potrete salvare fino a 5 configurazioni di profilo direttamente sul mouse, così potrete portare ovunque le vostre impostazioni preferite per essere pronti a qualsiasi tipo di sfida videoludica, ovunque andrete.

Una delle caratteristiche principali per un buon mouse da gaming, poi, è certamente la comodità, indispensabile per evitare spiacevoli indolenzimenti dovuti a una postura scorretta. Anche sotto questo punto di vista potrete stare tranquilli con il Razer DeathAdder V2, forte del miglior profilo ergonomico della categoria, ottenuto dopo numerosi prototipi e lunghe fasi di test. Il risultato finale è quindi una struttura comoda e leggera che vi permetterà di giocare al massimo delle vostre capacità in qualsiasi circostanza.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

