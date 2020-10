Razer e ASRock insieme per portare Chroma RGB sulle schede madri AMD X570 e B550

Durante il live stream dell’evento RazerCon 2020, Razer ha annunciato una partnership con ASRock per introdurre sul mercato la prima scheda madre al mondo con piena integrazione del sistema Chroma RGB. Razer ha annunciato che questa opzione sarà inserita nelle schede ASRock equipaggiate con il chipset AMD B550 e X570 entro il quarto trimestre del 2020. Quindi, sembra che questa sarà una caratteristica principale delle motherboard ASRock in generale e non legata a qualche modello particolare. Inoltre, Chroma RGB quest’anno sarà disponibile solo per le piattaforme AMD, mentre non è stata fatta alcuna menzione per le relative controparti Intel (via Reddit).

Credit: Canale YouTube Razer

Nel keynote, Razer ha offerto una breve anticipazione della ASRock B550 Taichi Razer Edition. La scheda avrà una colorazione completamente nera ma sarà dotata di molti LED RGB che doneranno al tutto un aspetto più colorato. L’area del chipset include un logo Razer Chroma RGB mostrato presumibilmente su un display OLED. Speriamo che si tratti di un pannello OLED simile a quello presente su alcune schede grafiche, quindi in grado di visualizzare varie informazioni importanti come la temperatura della CPU, la sua velocità di clock, l’utilizzo di memoria ed altro ancora. Tuttavia, il posizionamento non è eccezionale in quanto una scheda grafica (specialmente a triplo slot come RTX 3090) bloccherà facilmente gran parte dello schermo.

La B550 Taichi Razer Edition è stata l’unica scheda mostrata nel corso della presentazione e, al momento, non conosciamo di preciso quali schede madri saranno aggiornate per supportare Chroma RGB.

Nella giornata di ieri vi abbiamo anche riferito che Razer aggiornerà entro fine anno la sua linea di portatili Blade Stealth 13 con i nuovi processori Intel Tiger Lake, garantendo, perciò, un buon miglioramento prestazionale rispetto alla precedente edizione. ASRock, invece ha presentato la sua nuova gamma di schede madri Mini-STX con supporto alle CPU Intel di undicesima generazione.