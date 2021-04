Razer, in arrivo il primo notebook con CPU AMD?

Razer è storicamente una solida alleata di Intel, ma sembra che la situazione potrebbe cambiare presto. Infatti, il noto leaker @_rogame ha scoperto alcuni risultati registrati su 3DMark che fanno riferimento ad un nuovo notebook della compagnia equipaggiato con CPU AMD, indicato con la sigla Razer PI411. Possiamo ipotizzare che il nome possa riferirsi al Razer Blade 14, modello lanciato originariamente nel 2013. L’ultima volta che Razer ha aggiornato il Blade 14 è stato nel 2016, quindi sarebbe il momento perfetto per effettuare un nuovo upgrade. Tuttavia, non possiamo scartare la possibilità che PI411 possa essere solo un nome in codice e non faccia riferimento ad un prodotto Razer già esistente.

Il misterioso computer portatile è equipaggiato con il processore Ryzen 9 5900HX (Cezanne) di AMD, prima CPU mobile overcloccabile della compagnia di Sunnyvale progettata per combattere la serie HK di Intel, come il Core i9-11980HK. Dotato di otto core Zen 3 e 16MB di cache L3, Ryzen 9 5900HX è dotato di un base clock di 3,3GHz e un boost clock di 4,6GHz. Ha un generoso cTDP compreso tra 35W e 54W. L’ultimo Razer Blade 14 (2016) utilizzava il Core i7-6700HQ, un processore Skylake da 45W. Se Razer vuole inserire il Ryzen 9 5900HX nel Razer Blade 14, la nuova iterazione dovrà probabilmente fare affidamento su una soluzione di raffreddamento più robusta rispetto ai suoi predecessori per garantire prestazioni adeguate all’overclocking manuale.

Il Razer PI411 è inoltre dotato di 16GB di memoria DDR4-3200 e di un’unità SSD NVMe da 512GB. Tuttavia, probabilmente si tratta solo di un engineering sample, quindi il prodotto finale potrebbe essere dotato di più memoria e un SSD più grande. Finora, abbiamo visto il Razer PI411 con due opzioni di schede grafiche dedicate di NVIDIA. La prima unità utilizza una GeForce RTX 3060 nella sua variante Max-P, mentre la seconda sfrutta la più potente GeForce RTX 3070 Max-Q. Ovviamente, al momento, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Razer, queste informazioni vanno semplicemente prese come rumor.