Se siete degli streamer o aspiranti tali, saprete di certo che uno degli elementi fondamentali per la buona riuscita dei video è poter contare sulle prestazioni di un’ottima webcam. Ebbene, se ciò che state cercando è un prodotto che unisca ottime prestazioni a un prezzo super conveniente, vi segnaliamo che su Amazon l’ottima Razer Kiyo con ring light regolabile costa appena 73,99€, grazie allo sconto del 33%.

Non stiamo parlando di un prodotto qualsiasi, ma di una delle migliori webcam sul mercato, con oltre 5.000 valutazioni su Amazon e una media del 4,5, per cui si tratta di un acquisto davvero affidabile, a maggior ragione grazie all’importante sconto sul prodotto.

Razer Kiyo, chi dovrebbe acquistarla?

La Razer Kiyo è una webcam avanzata progettata appositamente per gli streamer più esigenti, perfetta per gli utenti di piattaforme come Twitch, che potranno regolare facilmente il livello di luminosità del ring light integrato. Questa caratteristica vi regalerà una luce brillante e uniforme, migliorando drasticamente la qualità dei video girati in ambienti scuri, per cui è la scelta perfetta anche per chi lavora o gioca in stanze poco luminose.

Inoltre, è l’ideale anche per partecipare a videoconferenze o webinar per lavoro o studio, nonché per insegnanti e tutor online che, grazie all’alta risoluzione e all’illuminazione integrata, potranno creare video lezioni di ottima qualità, sia audio che video. In questo modo avrete la certezza di registrare video di ottima qualità con un livello di illuminazione ottimale, cosicché i vostri studenti e spettatori possano vedervi e ascoltarvi sempre in modo chiaro.

Va poi sottolineato che il prezzo proposto da Amazon è il più basso attualmente sul mercato per questo prodotto dall’andamento dei prezzi fortemente altalenante, che solo ieri costava sempre su Amazon quasi 100,00€. Al netto di questo, il prezzo per la Razer Kiyo ha subito aumenti continui a partire da metà luglio, stabilizzandosi poi intorno ai 90,00€, per poi raggiungere il minimo storico di 54,99€ a fine agosto. Per questo, il prezzo attuale di Amazon è un ottimo compromesso.

La Rarez Kiyo offre funzionalità di alta qualità per lo streaming di video, come la risoluzione fino a 1080p a 30fps, per immagini nitide e video fluidi, a prescindere dalle condizioni di illuminazione. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire l’occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che termini.

