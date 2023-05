Se siete alla ricerca di un mouse da gaming versatile e professionale, che vi permetta di giocare agevolmente a qualsiasi titolo, anche quelli in cui una manualità e rapidità dei movimenti possono concretamente fare la differenza, come MMO o MOBA da competizione, allora vi suggeriamo di non perdervi questa splendida offerta della recente Amazon Gaming Week!

Sul portale, infatti, è disponibile con uno sconto del 56% lo splendido mouse Razer Naga Trinity, che dagli originali 119,99€, èora disponibile a soli 52,99€, con un risparmio netto di oltre 60 euro, che non sono affatto pochi per un mouse di questo calibro!

Se parliamo di Razer Naga Trinity, infatti, parliamo di un mouse davvero molto particolare, che vanta la bellezza di 19 tasti programmabili, con cui poter adattare l’utilizzo e lo stile di gioco in base a quelle che sono le proprie necessità ludiche, ed a seconda del genere di titoli che si ama affrontare.

Razer Naga Trinity, infatti, è stato progettato con 3 diversi pannelli laterali intercambiabili, ognuno dei quali composto da diversi tasti programmabili, e da un distinto posizionamento degli stessi, così che si possa davvero trovare la formula migliore di utilizzo in base al proprio gioco preferito, impostando così sia comandi macro che singole azioni in un colpo solo!

Parliamo, inoltre, di un mouse estremamente affidabile e preciso, dotato di sensore ottico 5G da 16 000 DPI, pensato per offrire il massimo della precisione sia per il gaming, in titoli dove il controllo è tutto, come gli FPS, o nelle attività professionali di grafica o design.

Dulcis in fundo, questo mouse è anche compatibile con il sistema Razer Chroma, che offre personalizzazione anche dal punto di vista estetico, grazie alle eleganti luci RGB da ben 16.8 milioni di colori personalizzabili, così che possiate adattare i colori del vostro mouse alle fasce RGB del vostro PC e della vostra postazione di gioco.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

