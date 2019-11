Razer, nel 2020 un nuovo mouse Naga per mancini

A seguito di molte richieste da parte dei giocatori mancini, nel 2020 Razer venderà il nuovo mouse Naga per mancini.

Dopo averne bloccato la produzione anni fa, il famoso mouse Naga destinato al mondo degli MMO e dei MOBA sta per tornare (genericamente nel 2020) nella versione destinata ai mancini.

Razer afferma di aver ricevuto molte richieste da parte dei giocatori mancini, ma per capire fino in fondo l’effettiva domanda ha aperto un sito in cui compilare un modulo su cui manifestare l’interesse. Insomma, se siete giocatori di MMO e MOBA, siete mancini e volete un mouse che risponda alle vostre esigenze è il momento di farvi sentire.

Il Naga è particolarmente popolare nella comunità dei giocatori di titoli MMO / MOBA per la possibilità di legare le azioni di gioco ai suoi 12 pulsanti laterali. Un’opportunità fornita anche dal Naga Trinity con pannelli laterali intercambiabili (disponibile ora a 85 euro) o dal Naga Chroma.

La versione per mancini del Naga è indisponibile da alcuna anni, il che ha lasciato insoddisfatti i fan mancini di Razer. A causa del posizionamento dei pulsanti laterali, infatti, il Naga non è un mouse per ambidestri. La speranza è che oltre all’adattamento per l’uso con la mano sinistra, il nuovo Naga Left-Handed Edition venga migliorato con un sensore al passo con i tempi.

Se però non potete aspettare Razer e non siete particolarmente fan dei giochi MMO/MOBA vi suggeriamo di puntare a una soluzione per ambidestri come lo SteelSeries Sensei Ten che consigliamo nella nostra guida all’acquisto del mouse gaming.