Razer sposa AMD: il nuovo Blade 14 ha un Ryzen 9

Razer, durante il keynote dell’E3, ha annunciato il ritorno di una leggenda del gaming: il Razer Blade 14. Dopo una pausa di tre anni, il Blade 14 torna sul mercato diventando il primo Razer Blade dotato di processore AMD, per la precisione un AMD Ryzen 9 5900HX a 8 core che offre prestazioni gaming incredibili.

Come riporta TechPowerUp, il nuovo Razer Blade 14, oltre al processore AMD Ryzen 9 5900HX, includerà una GPU per laptop NVIDIA GeForce fino alla RTX 3080 e fino a un display QuadHD a 165Hz. Il tutto racchiuso in uno chassis da 14” estremamente compatto. A completare il potente laptop troviamo le caratteristiche distintive dei Razer Blade, tra cui la retroilluminazione Razer Chrome RGB per tasto, l’audio spaziale immersivo THX per un suono dinamico e un’abbondante offerta di porte.

Il processore AMD Ryzen 9 5900HX a 8 core e 16 thread offre un boost clock massimo fino a 4,60 GHz, che consente di ridurre la latenza durante il gioco e supportare carichi di lavoro impegnativi senza alcun problema. Il tutto mantenendo il laptop fresco e silenzioso, fornendo agli utenti fino a 12 ore di durata della batteria. Il display parte da un FullHD 144Hz fino a un QuadHD a 165Hz, entrambi pannelli IPS con un’eccellente copertura cromatica. L’elevata frequenza di aggiornamento di entrambi i pannelli, abbinata alla tecnologia AMD FreeSync Premium integrata, offre un’esperienza di gioco visiva nitida e fluida.

Parlando di design, il Blade 14 presenta un telaio interamente in alluminio, anodizzato con un rivestimento nero opaco per garantire una finitura uniforme e resistente ai graffi. Si tratta inoltre del laptop da gaming da 14” più piccolo al mondo. Per raggiungere questa impresa, il Blade 14 utilizza l’esclusiva soluzione di raffreddamento a camera di vapore di Razer invece degli ingombranti sistemi di raffreddamento su cui fanno affidamento altri laptop da gaming.

Sopra al display troviamo poi una webcam 720p con un sensore IR per un accesso sicuro tramite Windows Hello e la tastiera, come anticipato, è dotata di Razer Chrome RGB. Ai lati del Blade 14 invece sono presenti svariate porte tra cui due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 e jack da 3,5mm. Il nuovissimo Razer Blade 14 parte da un prezzo consigliato di 1999,99 euro.