Razer Tomahawk, il PC da gaming modulare che non potete avere

È da anni che Razer sta studiando soluzioni innovative per PC da gaming compatti e modulari. L’ultimo prototipo mostrato dall’azienda al CES 2020, Razer Tomahawk, è finalmente disponibile all’acquisto sul mercato, le configurazioni includono anche una versione con GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Founder’s Edition. Sarebbe bellissimo poterlo acquistare, vero?

Razer Tomahawk non si discosta molto nella sua versione definitiva dal prototipo mostrato al CES dello scorso gennaio. Il case da 10L di Razer include una scheda personalizzata che include due attacchi PCIe ma non dispone di alcun componente attivo come una CPU o una GPU.

Tomahawk supporta GPU dal design classico, è quindi possibile inserire nel PC Razer una qualsiasi scheda grafica PCIe dalle dimensioni massime di 320x140mm. Le altre componenti del PC sono collegate alla Intel NUC Element board, una piccola scheda madre che integra la CPU e gli slot di collegamento di RAM e dispositivi di archiviazione.

La versione di Razer Tomahawk in vendita include una Intel NUC Element board dotata di CPU Intel Core i9-9980HK, 16GB di RAM DDR4, una SSD NVMe da 512GB ed un hard disk da 2TB. Tutte le componenti sono modulari e sostituibili, per il cambio di CPU è però purtroppo necessario affidarsi alle future NUC board di Intel in quanto la CPU del sistema è saldata su quest’ultima. La NUC Element board è comunque scollegabile dallo slot PCIe in cui è inserita per un upgrade rapido e indolore.

All’acquisto di Razer Tomahawk è possibile selezionare l’opzione che comprende nel pacchetto l’introvabile scheda video Nvidia GeForce RTX 3080 Founder’s Edition, la versione base non comprende una GPU dedicata.

Il PC misura nel complesso solo 210 x 365 x 150 mm ed è alimentato da un PSU da 750W raffreddato attivamente. Sono disponibili quattro porte USB 3.2 Tipo-A e due Thunderbolt 3. Non manca la connettività wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, oltre alla presenza della sempre utile Ethernet per la connessione di rete cablata.

Razer punta tutto sulla compattezza e sulla trasportabilità dei PC, un prodotto sicuramente adatto a chi si sposta molto o partecipa spesso a LAN party o simili.

Razer propone Tomahawk ad un prezzo salato: 2400 dollari per il modello base senza GPU discreta o 3200 dollari con una RTX 3080. Purtroppo i preordini sono stati aperti solamente negli Stati Uniti e non c’è possibilità di acquisto nel nostro mercato.

Vi interesserebbe un prodotto simile da poter portare con voi nei vostri spostamenti? Date molto valore alla facilità di upgrade del vostro PC?