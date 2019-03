Razer, una nuova linea “economica” per la fascia media

Razer ha presentato una serie di prodotti "budget friendly", pensati per chi non vuole spendere troppo per rinnovare le proprie periferiche gaming.

Razer ha presentato una nuova gamma di accessori "budget friendly", adatti ai videogiocatori che non vogliono spendere troppo per le proprie periferiche. Il primo di questi prodotti è una versione meno costosa dell'headset Kraken, successore del Kraken Pro V2. Offre driver da 50 mm, imbottitura dei padiglioni con gel refrigerante per mantenere le orecchie fresche anche nei periodi più caldi e struttura in alluminio. Si collega ai diversi dispositivi tramite jack da 3,5 mm ed è dotato di un controller in-line per gestire volume e microfono. Proprio il microfono è migliorato rispetto al Kraken Pro V2 ed offre una migliore cancellazione del rumore. Il nuovo headset Kraken è disponibile in verde, nero, quarzo rosa e Console, una particolare colorazione nera con dettagli blu ispirata a PlayStation 4. Arriverà sul mercato a un prezzo consigliato di 79,99 euro. La nuova BlackWidow eredita alcune funzionalità dalla BlackWidow Elite e le offre al pubblico a un prezzo più contenuto, 129,99 euro. Offre illuminazione Razer Chroma personalizzabile con software Razer Synapse 3 e switch Razer Green garantiti per 80 milioni di pressioni. Mancano, rispetto al modello Elite, il poggiapolsi, i tasti per i controlli multimediali e le porte USB. L'ultimo prodotto della nuova serie "budget friendly" è il mouse Basilisk Essential. È dotato di sette pulsanti configurabili e switch proprietari Razer garantiti per 20 milioni di click. Troviamo poi un sensore in grado di arrivare a 6400 DPI, polling rate fino a 1000 Hz e illuminazione Chroma. Sarà disponibile ad un prezzo di 49,99 euro. Come forse avrete intuito, i nuovi accessori Razer non sono propriamente economici, ma l'idea dell'azienda americana non è mai stata quella di fare prodotti entry level. Se consideriamo le versioni "superiori" di queste periferiche, vediamo che il prezzo differisce dai 20 ai 50 euro a seconda del prodotto, una cifre considerevole quando si ha un budget limitato.