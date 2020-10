Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, il mouse perfetto per Night City

Durante l’evento RazerCon che si è tenuto questo weekend, Razer ha annunciato una nuova versione del suo Viper Ultimate a tema Cyperpunk 2077. Il mouse ad alte prestazioni e pensato per i gamer ha ora l’abito perfetto per le vostre nottate insonni tra i vicoli di Night City!

In attesa dell’uscita ufficiale di Cyberpunk 2077, titolo di CD Project Red attesissimo da milioni di videogiocatori, sono molte le aziende che hanno deciso di presentare sul mercato accessori, PC e console a tema. L’ultima in ordine di tempo è stata Razer, che durante il suo RazerCon tenutosi lo scorso sabato ha annunciato una variante del proprio mouse da gaming dotato di illuminazione RGB.

Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition ha una batteria in grado di durare circa 70 ore tra una ricarica e l’altra, con la possibilità di essere ricaricato comodamente tramite la Razer Mouse Dock Chroma. Il sensore nella parte inferiore del mouse ha una risoluzione massima di 20.000 DPI ed è in grado di registrare ben 650 IPS (pollici al secondo) e un’accelerazione di 50G.

Con il suo design per ambidestri è adatto a tutti i giocatori che sono alla ricerca di un mouse veloce e leggero (soli 74g) da utilizzare per un periodo di tempo estensivo senza stancare troppo il polso. Viper Ultimate dispone di 8 pulsanti programmabili, tutti testati per resistere fino a 70 milioni di click.

Il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition sarà disponibile in esclusiva sullo store del brand e dovrebbe essere acquistabile da novembre di quest’anno, anche se non sono ancora state comunicate date precise. Il prezzo per il mercato americano sarà di 159,99 dollari, mentre non abbiamo ancora comunicazione di quale sia invece il prezzo per il nostro mercato.

Questa edizione speciale del mouse include nella confezione una dock per la ricarica a tema, accessorio venduto invece separatamente nella versione classica. Ciò aiuta a giustificare l’aumento di prezzo rispetto al Viper Ultimate classico.