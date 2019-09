Recensione Kraken X, cuffie 7.1 leggere e versatili

Abbiamo recensito le Razer Kraken X, cuffie con audio sorround 7.1 molto leggere e comode, indicate per lunghe sessioni gaming.

Negli ultimi giorni abbiamo avuto la possibilità di provare un paio di cuffie molto interessanti, in particolar modo per il prezzo in cui vengono proposte al pubblico, le Razer Kraken X, una versione light e meno dispendiose delle Tournament e delle Kraken 2019 che restano ancora oggi delle buonissime cuffie da gaming.

Le abbiamo quindi utilizzate per diverse ore su alcuni titoli, testando audio, microfono ed ergonomia. Ecco le nostre impressioni sulle Razer Kraken X, delle cuffie leggere, versatili su qualsiasi tipo di piattaforma.

Come sono fatte

Iniziamo dalla mera parte estetica. Le Kraken X sono delle cuffie molto leggere, pesano solamente 263 grammi e la qualità costruttiva è molto buona pur essendo semplice plastica. Sui padiglioni esterni è possibile scorgere il logo Razer, mentre i copri-padiglioni sono in pelle sintetica che isolano molto bene l’esterno.

Le Razen Kraken X dispongono di un microfono cardiode ad asticella flessibile che non può rientrare nel padiglione, ciò non crea particolari problemi, ma va sottolineato che non può nemmeno essere alzata a livello delle orecchie e quindi potrebbe generare fastidi per chi preferisce giocare in single player con le cuffie e, ovviamente, preferisce non avere il microfono vicino alla faccia.

Per quanto riguarda i comandi, nelle Razer Kraken X questi sono posti dietro il padiglione auricolare sinistro, facili da raggiungere e da utilizzare. Il volume viene controllato tramite una semplice ghiera, mentre il muto è identificato da un bottone a pressione.

Le cuffie si collegano su PC, MAC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Mobile grazie al jack da 3,5 mm. Il cavo di collegamento è lungo circa 1.5 metri, lo standard per la maggior parte degli headet gaming.

Ergonomia

Come abbiamo detto, le Razer Kraken X hanno un grosso pregio in termine di leggerezza, infatti pesano pochissimo, soltanto 263 grammi, rientrando di diritto tra gli headset più leggeri sul mercato, oltretutto con un prezzo decisamente allettante, solo 59.99 euro di listino, ma è possibile trovarle ancora meno su alcuni shop.

Per quanto riguarda padiglione e copritesta, le Kraken X si dimostrano un headset molto comodo, anche se i copri-padiglione in pelle sintetica rischiano di far sudare le orecchie nei giorni più caldi, tuttavia questo non si nota se si gioca solo due ore consecutive. Oltre a questo si adattano perfettamente a qualunque tipo di testa, grazie a un’adattabilità notevole.

Qualità audio

Considerando il prezzo a cui sono proposte l’audio di queste Razer Kraken X è ottimo, grazie anche al support audio surround 7.1. Utilizza dei driver da 40mm, una buona risposta in frequenza che va da 12 Hz a 28 Khz che permette buoni bassi, soprattutto nei videogiochi sparatutto e di corse. Le abbiamo provate con Rainbow Six Siege, Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, Mario Kart 8 Deluxe, Halo 5 Guardians, Call of Duty Black Ops IIII e il nuovo Gears 5, l’audio si è dimostrato perfetto sia per quanto riguarda il suono dei motori e dei combattimenti sia il rumore dei passi avversari, non perfettamente chiaro, ma necessario per non essere colti alla sprovvista. Per quanto concerne la musica, come sempre, non dispongono di una risposta in frequenza necessaria per goderne appieno, tuttavia per ascoltare qualche pezzo di tanto in tanto non sarà un problema.

Il microfono ci ha sorpreso, pur non essendo comodissimo da utilizzare, c’è da sottolineare che l’audio che riproduce non è male e l’effetto gracchiante classico con questi headset quasi non lo abbiamo avvertito.