Recensione MSI DS502, cuffie da gaming accattivanti

In questi ultimi mesi abbiamo provato una serie di headset a prezzo budget che ci hanno lasciato piacevolmente colpito, non solo per il costo permissivo, ma anche per una serie di caratteristiche davvero molto interessanti, oltre che per una qualità elogiabile. Quest’oggi vi parliamo delle MSI DS502, delle cuffie da gioco parecchio accattivanti che abbiamo avuto modo di provare per diverse ore.

MSI DS502: come sono fatte

Queste cuffie da gioco sono molto semplici nell’aspetto, ma è proprio la semplicità a renderle attraenti. Il colore è un misto tra nero e rosso, dove quest’ultimo viene maggiormente ricalcato sui dragoni – posti sui padiglione – e il microfono una volta accese, questo perché le MSI DS502 offrono una piccola illuminazione LED molto godibile da vedere.

Il microfono non può essere rimosso, ma risulta abbastanza flessibile. Può essere abbassato o sollevato con facilità essendo posto su una ghiera semovente del padiglione sinistro. Per modificare il volume delle cuffie, mutare o smutare il microfono e attirare la funzionalità “bass” occorre utilizzare il telecomando situato sopra il cavo di collegamento USB, lungo circa un metro e mezzo.

Ergonomia e comodità

A differenza di altre cuffie recensite recentemente, queste MSI DS502 sono auto-regolabili, questo significa che sono molto elastiche e permettono di essere indossate da praticamente chiunque, questo le rende comode e facili da adattare.

I cuscinetti dei padiglioni sono in pelle sintetica, non estremamente adatte per giocare in estate, ma riescono a offrire un buon isolamento acustico esterno quando si indossano. Un fattore positivo è che non stringono troppo sull’orecchio, pur essendo Over-head, se quindi utilizzate degli occhiali, state tranquilli perché non sentirete stringere troppo nemmeno dopo diverse ore di gioco.

Qualità audio

Le MSI DS502 riproducono suoni surround 7.1 di buona qualità e altamente personalizzabili grazie al software DS502 – compreso nella confezione – e di Cmedia Xear Living. Quest’ultima è una tecnologia che permette di modificare il segnale degli altoparlanti come meglio si preferisce, oltre a gestire una serie di opzioni utili per assicurare il suono migliore possibile per ogni persona.

Oltre a questo i padiglioni montano driver da 40mm, garantendo ottimi bassi e una discreta qualità anche sulle frequenze medio-alte. Ciò consente di utilizzare queste cuffie non solo per giocare ma anche per ascoltare musica di diverso tipo. Le MSI DS502 offrono anche un particolare sistema di vibrazione davvero utile durante le fasi di gameplay, in particolar modo nei giochi online come Rainbow Six Siege, Battlefield V o Forza Horizon 4.

Il microfono omnidirezionale svolge il suo lavoro in maniera buona, ma l’audio non è mai troppo cristallino, dando origine a quel gracchio tanto frequente negli headset di questo tipo.