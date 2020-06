Recensione Orico Docking Station 8 in 1 Thunderbolt 3

Se lavorate con un notebook dotato di porte Thunderbolt 3, magari un ultraportatile con poche porte di espansione, potreste voler considerare l’acquisto di una docking station come quella proposta in questa recensione.

È prodotta da Orico e offre un set di porte più che sufficiente per un utilizzo completo del notebook. Sul retro troverete un connettore di alimentazione e due connettori Thunderbolt, nel formato USB-C. Uno in entrata e uno in uscita, che vi permette di connettere altre periferiche Thunderbolt e abilitare un trasferimento dati alla massima velocità.

Sulla parte opposta sono allineate tutte le porte di espansione: una DisplaPort, una USB Type-C da 10 Gbps, tre porte USB 3.0, un connettore RJ45 Gigabit e un lettore di schede SD. La porta Thunderbolt è in grado di portare un’alimentazione fino a 120 Watt, quindi permette di ricaricare senza problemi qualsiasi notebook.

Tutto è racchiuso in un guscio in alluminio, che permette anche di dissipare bene il calore. Nella confezione, assieme alla docking station e all’alimentatore, è presente anche un cavo USB-C da 40 Gbps.

Prova d’uso

Abbiamo fatto una prova sul campo, senza test specifici, prediligendo uno scenario di produttività reale.

Connettere e utilizzare la docking station non richiede l’installazione di alcun software e nemmeno accorgimenti specifici. Windows e MacOS rilevano immediatamente la periferica e la rendono disponibile all’uso.

Tutte le porte USB disponibili offrono una velocità di trasferimento più che sufficiente per gestire ogni periferica moderna che deciderete di collegare. La limitazione di velocità spesso riguarda la periferica che collegherete, e non la docking station e le sue porte.

Durante il funzionamento abbiamo rilevato un incremento della temperatura contenuto della superficie della docking, soprattutto in fase di ricarica della batteria del notebook. In nessun caso la temperatura è diventata un problema.

Verdetto

Questa docking station costa 299 euro, un prezzo elevato se pensiamo che si tratta di un dispositivo fatto “solo” per permettere un collegamento più veloce e comodo del proprio notebook, o per ampliarne la dotazione di porte. Ma se è questa l’unica vostra necessità, probabilmente ve la caverete con altri dispositivi, che mettono ugualmente a disposizione un set interessante di connettori, ma non Thunderbolt 3.

Se avete necessità di altissima velocità di trasferimento dati, se avete altre periferiche Thunderbolt 3 o volete utilizzare la funzione daisy chain del protocollo, allora questo prodotto fa per voi e il prezzo non è dissimile da quello di altri prodotti con caratteristiche simili.

Potete acquistarlo a questo link.