Red Magic, marchio lanciato con Nubia da ZTE per la produzione di smartphone da gaming, ha da poco presentato il primo monitor MiniLED da 27 pollici, entrando così ufficialmente nel mercato delle periferiche per computer. Lo schermo ha una risoluzione 4K UHD e una frequenza d’aggiornamento di 160Hz, oltre a offrire il supporto per HDR1000, un contrasto di 1.000.000:1 e un tempo di risposta di 1,7ms.

Il pannello è di nuova generazione ed è prodotto dall’azienda AUO, offre una risoluzione dello schermo di 3840 x 2160 pixel e la tecnologia mmWawe per la riproduzione di immagini attraverso altri dispositivi connessi in wireless fino a una distanza massima di 30 metri, assicurando alte velocità e latenze ridotte. Le connettività comprende una singola porta HDMI 2.1 e una porta USB Tipo-C 4.0, che può fornire fino a 90W per la ricarica di dispositivi e fungere da ulteriore ingresso video grazie al supporto alla DisplayPort Alt Mode. Anche se non menzionate, è probabile che il monitor sarà dotato di almeno un ingresso DisplayPort, per poter sfruttare al massimo i 160Hz anche a risoluzione 4K.

Fonte: RedMagic

Questo non sarà tuttavia l’unico monitor a essere lanciato da Red Magic, che già all’inizio di quest’anno aveva anticipato l’arrivo di un totale di tre monitor. Oltre al modello appena descritto, l’azienda avrebbe in cantiere una soluzione con pannello 4K e un’altra con risoluzione QHD, con un maggior numero di porte HDMI e anche una DisplayPort. I tre modelli sono disponibili al preordine a partire da oggi nel mercato cinese, al prezzo di 5499 yuan (795€) nella versione standard e a 6499 yuan (940€) se invece si sceglie il modello wireless. Sempre il modello standard è inoltre acquistabile al lancio a un prezzo ridotto di 4999 yuan (pari a 723€). Informazioni relative a prezzi e disponibilità per il nostro Paese rimangono, purtroppo, tutt’ora sconosciute.

