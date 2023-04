Reddit è un portale che contiene un’enormità di discussioni, basti pensare che il sito conta circa 57 milioni di visite al giorno. Ne consegue che sia uno dei posti più adatti per l’addestramento di un’intelligenza artificiale di tipo linguistico.

Se guardiamo ai dati consumati dal solo ChatGPT, scopriamo che l’AI ha avuto a disposizione 570 GB e circa 300 miliardi di parole, tra cui le conversazioni di Reddit. Alla sempre crescente schiera di persone che chiede il conto alle aziende come OpenAI, si è quindi aggiunto anche Steve Huffman, amministratore delegato del portale.

In poche parole, si tratta di un uso non autorizzato dei contenuti di Reddit che porta a risultati, come sottolinea Huffman, che non restituiscono valore alla fonte. L’amministratore delegato prosegue dichiarando che ci si trova di fronte ad un problema e che questo è un buon momento per rafforzarsi.

Dal punto di vista di Reddit, questa è sicuramente un’occasione per realizzare un grande guadagno, vista la mole di dati che la piattaforma fornisce che verranno resi disponibili solo tramite pagamento.

La monetizzazione dei contenuti non intaccherà però i sistemi utilizzati dai moderatori che devono poter visualizzare liberamente le discussioni e altre informazioni sugli utenti. Inoltre, Reddit si sta preparando ad essere quotata in borsa, ma la valutazione attuale è inferiore ai 15 miliardi di dollari previsti al momento della presentazione della domanda nel 2021.

Se la monetizzazione dovesse avere successo, il valore di mercato della piattaforma salirà.