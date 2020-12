Resizable BAR su scheda madre Intel, ecco i primi benchmark

La tecnologia che AMD sta pubblicizzando con il nome commerciale di Smart Access Memory (SAM) non è nient’altro che una funzione integrata nello standard PCIe. Resizable BAR Capability non è quindi esclusiva dei sistemi Ryzen 5000 e Radeon RX 6000 e, come annunciato recentemente, verrà implementata anche sulle schede madre Intel e per le GPU Nvidia nel prossimo futuro. Un recente aggiornamento BIOS per le schede madre Asus con chipset Intel Z490 ha già reso disponibile la funzione e c’è chi ne ha approfittato per eseguire i primi test.

Il sito giapponese ASCII ha deciso di mettere alla prova la funzione recentemente integrata nelle schede madre Intel Z490 di Asus con un GPU della famiglia Radeon RX 6000. L’hardware utilizzato per i benhcmark comprende una CPU Intel Core i9-10900K e una scheda video AMD Radeon RX 6800 XT in versione reference.

Resizable BAR Capability permette alla CPU di avere accesso a tutti i 16GB della VRAM della scheda video in questione, migliorando le performance in alcuni titoli con un impatto che può variare molto da gioco a gioco. I benchmark di ASCII ci permettono di dare una prima occhiata al potenziale aumento di prestazioni nel gaming dei sistemi Intel che supportano la funzione.

La testata nipponica ha utilizzato il firmware 1002 della Asus ROG Maximus XII Extreme (pubblicato il 27 novembre), versione di BIOS che include la voce dedicata all’abilitazione della funzione Resizable BAR. I test sono stati eseguiti con la nuova funzione abilitata e poi disabilitata, in modo da poter confrontare i risultati ottenuti.

Detto questo, l’editor ha testato solo i giochi in cui è stato già dimostrato SAM fornisca un incremento prestazionale, anche se piccolo: Assassin’s Creed Valhalla, Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2 e Rainbow Six Siege.

Leggi anche: Lisu Su di AMD tornerà a parlare su un palco virtuale al CES 2021

I cambiamenti più importanti sono stati registrati su Red Dead Redemption 2 eseguito con le API Vulkan e su Forza Horizon 4 alla risoluzione 1440p (in 1080p si raggiungeva il bottleneck della CPU) nei cui grafici è però rimasta erroneamente indicata la risoluzione FullHD.