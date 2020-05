RetroPie, il software per l’emulazione di giochi retrò arriva su Raspberry Pi 4

RetroPie è una delle principali piattaforme di emulazione di giochi retrò disponibili per i dispositivi Raspberry Pi. Questa settimana, il rispettivo team di sviluppo ha rilasciato RetroPie 4.6, la prima beta compatibile con il Raspberry Pi 4. Si tratta della prima versione del software compatibile con l’ultimo modello di Raspberry Pi.

RetroPie 4.6 utilizza Raspbian Buster come base per le nuove immagini predefinite. Le precedenti edizioni invece utilizzavano Raspbian Stretch, che però non è più supportato ufficialmente da Raspberry Pi Trading Ltd e sarà dismesso entro la fine dell’anno.

EmulationStation è stata aggiornata alla versione 2.9.1 e RetroArch alla versione 1.8.5. Secondo il team di sviluppo, la maggior parte degli emulatori funziona bene su RetroPie 4.6. Gli sviluppatori hanno anche aggiunto miglioramenti al sistema di packaging di RetroPie e al suo codice di installazione, in modo da migliorare le prestazione e ridurre la possibilità di problematiche.

Tra le altre novità troviamo poi l’aggiornamento di alcuni pacchetti come amiberry, stella, solarus, eduke32, zesarus e scummvm. Gli sviluppatori hanno anche introdotto in RetroPie 4.6 i moduli vvvvv (porting del famoso platform VVVVV), lr-neocd (emulatore di Neo Geo CD) e redream, un emulatore di Dreamcast compatibile con Raspberry Pi 4. Sottolineiamo però che si tratta di software ancora in fase sperimentale, che potrebbero creare alcuni grattacapi agli utenti e non funzionare in maniera del tutto corretta.

Se siete interessati al progetto, potete dare un’occhiata all’ultima versione di RetroPie effettuando il download della beta sul sito web ufficiale RetroPie. Potete scaricare un’immagine RetroPie pronta all’uso o installare l’emulatore su un sistema operativo esistente. Tutti i dettagli relativi all’installazione e configurazione degli emulatori per dispositivi Pi sono consultabili sulla guida redatta dai colleghi di Tomshardware.com, che trovate qui.

Vi ricordiamo che RetroPie 4.6 è ancora in versione beta, quindi potrebbero sorgere problemi durante il suo utilizzo. Detto questo, potete supportare il team di sviluppo segnalando i problemi e i vari bug che avete riscontrato presso il forum ufficiale della società.