RGB Fusion 2.0, Gigabyte vi fa sincronizzare tutti gli RGB con un solo click

Gigabyte ha rilasciato un aggiornamento di RGB Fusion, programma utilizzato per gestire e configurare i led dei vari prodotti dell’azienda supportati. Il software giunge alla versione 2.0 e, tra le varie novità, c’è anche la possibilità di sincronizzare tutti gli RGB con un singolo click.

Come nelle precedenti versioni del programma, rimane la possibilità di scegliere tra diversi preset d’illuminazione, tuttavia ora è presente un comodo pulsante che sincronizza tutte le periferiche supportate in una volta sola. C’è anche una nuova modalità apposita per i videogiochi, chiamata Game Mode. Offre effetti di luce personalizzati per alcuni titoli selezionati, così da migliorare l’esperienza di gioco rendendola più immersiva.

Nonostante il gran numero di preset e funzioni automatiche, non mancano i controlli avanzati che permettono di personalizzare gli RGB di ogni singolo componente. Grazie a questa modalità è anche possibile, nei prodotti supportati, modificare l’illuminazione di ogni singola zona. RGB Fusion 2.0 è già disponibile e potete scaricarlo dalla pagina dedicata.