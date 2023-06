State pensando di rimodernare il vostro set-up da gaming ma non volete far piangere il portafoglio? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte proposte da MediaWorld sul catalogo dei prodotti ricondizionati, dove troverete tantissimi extra sconti fino al 45% su PC e accessori!

Solo fino a oggi, infatti, oltre agli sconti applicati nella norma ai prodotti ricondizionati, sono stati applicati degli extra sconti che vi permetteranno di risparmiare ancor di più. Il catalogo è veramente ampio e spazia dai notebook da gaming alle periferiche e accessori, passando per tablet, smartphone e persino elettrodomestici. Non vi resta, dunque, che sfogliarlo e trovare ciò che più fa al caso vostro.

Tutti i prodotti ricondizionati di MediaWorld vengono messi in vendita a un prezzo scontato rispetto a quello di listino, ma non prima di essere sottoposti a una serie di test e ispezioni che ne garantiscano la perfetta funzionalità e la conformità agli standard qualitativi di mercato. A prescindere da cosa deciderete di acquistare, dunque, avrete la certezza di ricevere un articolo integro e valido.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio il monitor gaming Acer Predator X25 da 24,5″, scontato a soli 433,49€ invece di 849,99€ (prezzo da nuovo). Dotato di un pannello LCD Full HD e una frequenza di aggiornamento fino a 360Hz, vi garantirà un’esperienza di gioco fluida e semplicemente mozzafiato.

Il monitor è anche compatibile con la tecnologia AdaptiveLight, che rileva il livello di luce ambientale e regola automaticamente l’illuminazione e la temperatura dei colori. Che voi vogliate immergervi nel mondo degli eSports e scalare le vette mondiali, o semplicemente rilassarvi con qualche sessione di gioco serale, il Predator X25 rappresenterà il compagno perfetto.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti ricondizionati in sconto sul sito di MediaWorld, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alle promozioni per farvi scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che le offerte termineranno oggi, per cui il nostro consiglio è quello di completare gli ordini il prima possibile!

