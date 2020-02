Rilasciato Proton 5.0-3 per Steam, arriva il supporto a Metro Exodus

CodeViewers ha rilasciato un aggiornamento per Proton 5.0 che permette finalmente di far girare Metro Exodus sui PC alimentati da sistema operativo Linux, l’aggiornamento 5.0-3.

Proton rappresenta una versione fortemente personalizzata di Wine, un software che permette la compatibilità dei giochi Windows anche su sistemi operativi POSIX come MacOS e Linux. CodeWeavers ha lavorato in collaborazione con Valve (per cui il team di sviluppo lavora sotto contratto) per riuscire ad estendere la compatibilità a più titoli possibile.

Grazie al nuovo aggiornamento di Proton, Metro Exodus dovrebbe girare senza problemi sui sistemi Linux in modalità Direct3D 12. Con l’arrivo quindi di Metro Exodus su Steam, adesso anche gli utenti Linux possono godere del gioco, anche se 4A Games ha già annunciato che è in sviluppo una porting nativo per il sistema operativo open-source.

Nella versione 5.0-3 sono state inoltre apportate diverse modifiche atte a correggere ulteriori problemi, come gli arresti anomali durante l’avvio di alcuni giochi, una patch per Automobilista che impediva il caricamento di alcune risorse del gioco, e una correzione alla regressione del polling rate con i mouse da gioco.

La versione per gli sviluppatori di Proton 5.0-3 è accessibile dalla pagina dedicata su GitHub da cui è possibile effettuare il download diretto. Per tutti gli utenti l’aggiornamento sarà incluso direttamente nella prossima release di Steam Play.