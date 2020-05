“Rimani a casa, rimani produttivo”, la promo bomba di MSI per il suo Alpha 15

Qualche giorno fa, nella nostra recensione dedicata, vi abbiamo parlato dell’MSI Alpha 15: si tratta di un ottimo notebook gaming per chi cerca un prodotto di buon livello e dal prezzo contenuto, che permetta non solo di giocare, ma anche di portare avanti attività lavorative e di produttività, soprattutto in un periodo come questo in cui lo smart working è una componente chiave della nostra quotidianità.

Da oggi 11 maggio fino al prossimo 24 maggio MSI offre una promozione davvero interessante, denominata “Rimani a casa, rimani produttivo“, e che coinvolge alcuni portatili della casa taiwanese, tra cui anche l’MSI Alpha 15. Si tratta di un’offerta rivolta a tutti coloro che cercano un nuovo computer portatile da utilizzare a casa, che offra tutta la potenza necessaria per lavorare, studiare e divertirsi a fine giornata.

La promozione in questione è particolarmente interessante per due motivi: non solo l’MSI Alpha 15 sarà acquistabile a prezzo scontato, ma verrà fornita anche una loot box contenente alcuni accessori, estremamente utili a chi usa il PC quotidianamente per svolgere una qualsiasi delle attività citate in precedenza.

Nello specifico, la loot box si presenta in una simpatica scatola di cartone con disegni che ricordano un forziere e contiene un headset, un tappetino per mouse e un portachiavi. I tre gadget sono caratterizzati dal logo del thunderbird, icona della famiglia MSI Alpha e simbolo che rappresenta per l’azienda forza, innovazione e prosperità.

Concentrandoci invece sul notebook, il modello oggetto dell’offerta è l’MSI Alpha 15 A3DDK-018IT. Si tratta della versione presente sul nostro mercato, equipaggiata con Ryzen 7 3750H e Radeon RX 5500M, affiancati da 16GB di memoria RAM, schermo da 15,6″ Full HD 144Hz FreeSync, SSD NVMe da 512GB e tastiera creata in collaborazione con SteelSeries con illuminazione RGB per-key.

Questa versione del notebook è solitamente venduta a 1299 euro, ma grazie alla promozione “Rimani a casa, rimani produttivo” offerta da MSI potremo portarci a casa l’MSI Alpha 15 A3DDK-018IT e la loot box all’incredibile prezzo di 1079 euro; si tratta di uno sconto di 220 euro sul prezzo di listino classico (pari a circa il 17%), ma l’offerta acquista ancora più valore se teniamo conto del contenuto della loot box. Insomma, è davvero difficile farsela scappare!

Sul mercato è presente anche un’altra variante di questo portatile, l’MSI Alpha 15 A3DD-029IT. A bordo di questo modello troviamo nuovamente un processore AMD Ryzen 7 3750H affiancato da una scheda video Radeon RX 5500M e accompagnato da 8GB di memoria RAM, schermo 15,6″ Full HD 120Hz FreeSync, SSD NVMe da 512GB e tastiera dotata di retroilluminazione LED rossa. Sarete felici di sapere che anche questa versione del notebook è oggetto della promozione “Rimani a casa, rimani produttivo”: in particolare, questo specifico modello di MSI Alpha 15 (solitamente venduto a 1149 euro) potrà essere acquistato a soli 999 euro, con uno sconto pari al 13%.

Segnaliamo inoltre che è attiva anche la promozione Game Bundle: acquistando uno dei prodotti MSI in promozione, l’azienda taiwanese vi regalerà i giochi Resident Evil 3 e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. L’offerta è valida per tutti gli acquisti effettuati entro il 30 maggio, mentre i giochi potranno essere riscattati fino al 30 giugno.

Ricapitolando, la promozione “Rimani a casa, rimani produttivo” valida dall’11 al 24 maggio vi permetterà di acquistare l’MSI Alpha 15 ad un prezzo davvero conveniente, pari a 999 euro o 1079 euro a seconda della variante scelta. Vi ricordiamo che con l’acquisto del modello MSI Alpha 15 A3DDK-018IT riceverete anche una loot box contenente un headset, un tappetino per il mouse e un portachiavi. Se siete interessati a saperne di più o ad acquistare uno dei portatili, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito MSI, dove troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno e i negozi in cui è possibile sfruttare la promozione in corso.