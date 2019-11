Rimborso fino a 45 euro per chi acquista una scheda video con GPU AMD di Asus

Da oggi fino al 5 gennaio chi acquista una scheda video con GPU AMD di Asus tra alcuni modelli selezionati può ottenere un rimborso fino a 45 euro. Un’occasione per tutti coloro che intendono aggiornare la propria scheda grafica ottenendo non solo un aumento delle prestazioni ma anche un rimborso.

L’elenco dei negozi partecipanti all’iniziativa è il seguente: Computer Shop, Computer Valley, Drako, Eprice, Infograf, Mediaware, Next Hardware & Software, P&C Computer, PC Hunter, SysPack, Tradeco, VG Informatica, Yeppon e Zataelle.

Di particolare interesse per chi ha un budget ridotto, il rimborso di 35 e 25 euro sulle schede Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC e Asus ROG Strix Radeon RX 570 OC. Sconto fino a 45 euro invece per le RX 5700 e 5700 XT come la ROG Strix Radeon RX 5700 OC.

Di seguito la lista dei modelli coinvolti con il rispettivo cashback:

Per riscattare il rimborso è necessario registrare e caricare le vostre informazioni e la fattura sulla pagina dedicata al cashback tra il 9 dicembre e il 19 gennaio 2020. Una volta che Asus ha verificato e accettato la richiesta, riceverete il rimborso direttamente nel conto corrente che indicato.

Da sottolineare che acquistando una di queste schede video avrete la possibilità di ottenere uno a scelta fra Borderlands 3 o Ghost Recon Breakpoint insieme a 3 mesi di Xbox Game Pass (fino al 31 dicembre).