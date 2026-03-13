Il mercato dei componenti per PC sta attraversando una fase di forti pressioni sui prezzi che va ben oltre la semplice memoria RAM o gli SSD: stavolta al centro della tempesta c'è il rame, e più precisamente il foglio di rame ultrasottile utilizzato nella produzione dei circuiti stampati. Dopo mesi di crescente preoccupazione per i costi delle materie prime, due grandi produttori giapponesi hanno annunciato aumenti di prezzo significativi che rischiano di propagarsi lungo tutta la catena di fornitura dell'elettronica di consumo, dall'industria dell'intelligenza artificiale fino ai componenti destinati ai PC da gaming.

Mitsui Kinzoku, il principale fornitore mondiale di fogli di rame ad alta precisione, ha comunicato ai propri clienti un aumento del prezzo pari al 12% in dollari USA per l'intera linea di prodotti MicroThin in rame. La variazione entrerà in vigore nell'aprile 2026. Considerando che Mitsui detiene una quota di mercato vicina al 90% nel segmento dei fogli di rame di alta qualità per circuiti stampati, si tratta di un movimento che difficilmente passerà inosservato nei listini dei produttori di schede madri, GPU e altri componenti PCB-based.

Non è però l'unica azienda a muoversi in questa direzione. Mitsubishi Gas Chemical ha annunciato a sua volta un aumento del 30% su una gamma di prodotti che comprende anche i fogli di rame rivestiti di resina, anch'esso operativo da aprile. La pressione sui prezzi non è quindi circoscritta a un singolo operatore, ma riflette una dinamica di mercato strutturale che coinvolge l'intera industria dei materiali per semiconduttori.

Le radici del problema affondano in più direzioni simultaneamente. I produttori cinesi controllano circa l'80% della capacità produttiva globale di fogli di rame, il che rende questo settore particolarmente vulnerabile alle tensioni geopolitiche e alle politiche tariffarie. L'agenda tariffaria statunitense ha generato notevole ansia nel mercato interno, tanto che gli USA hanno importato 1,7 milioni di tonnellate metriche di rame nell'arco dell'ultimo anno, il doppio rispetto ai dodici mesi precedenti, accumulando scorte considerevoli. Paradossalmente, però, i prezzi dei futures restano elevati, alimentati secondo Bloomberg da investitori con una visione rialzista sul lungo periodo.

A peggiorare il quadro si aggiunge la domanda proveniente dall'industria dell'intelligenza artificiale, che ha letteralmente raddoppiato i consumi di foglio di rame a livello globale. I data center di nuova generazione, le schede per l'addestramento di modelli AI e le infrastrutture di networking ad alta densità richiedono circuiti stampati sempre più complessi e ad alto contenuto di rame. Mitsui Kinzoku ha già riorientato parte della propria produzione per servire prioritariamente questa clientela, creando una carenza nel mercato consumer e industriale più ampio.

I fornitori di laminati rivestiti in rame (CCL, Copper-Clad Laminate), materiale base per la produzione di PCB, stanno cercando di far fronte all'aumento simultaneo dei costi delle materie prime e dei costi di lavorazione del rame già dallo scorso anno, secondo quanto riportato da DigiTimes. Questi aumenti si traducono in pressioni sui produttori di schede madri, di schede grafiche e di qualsiasi dispositivo elettronico che utilizzi circuiti stampati multistrato.

Il contesto si inserisce in un panorama già complicato per chi segue i prezzi dell'hardware. La crisi delle forniture di memoria ha già fatto lievitare i prezzi di RAM e SSD negli ultimi mesi. Un caso emblematico delle difficoltà legate al rame è quello di Thermal Grizzly, azienda nota per i suoi materiali termici ad alte prestazioni, finita vittima di una truffa da 40.000 euro proprio su un ordine di materiale metallico — vicenda che il noto overclocker der8auer aveva già utilizzato come spunto per discutere pubblicamente dell'aumento dei costi del rame a febbraio.

Per gli appassionati di PC e i professionisti del settore, le implicazioni sono concrete e potenzialmente immediate: non sono solo memoria e storage a salire di prezzo, ma l'intera catena di produzione dell'hardware potrebbe risentire di questi aumenti nei materiali di base. Schede madri, GPU, schede di rete e persino alimentatori utilizzano PCB con strati in rame, e un incremento strutturale del costo del foglio di rame si trasmetterà inevitabilmente ai prezzi al dettaglio, con tempistiche che dipenderanno dalle scorte già accumulate dai produttori.