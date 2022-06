Nuove informazioni provenienti da Videocardz svelano ulteriori cambiamenti alle date di lancio della gamma di GPU RTX 4000 da parte di Nvidia. L’azienda sta affrontando dei problemi alla catena di approvvigionamento che hanno anche fatto slittare il debutto della GeForce GTX 1630, una scheda video pensata per sistemi a bassa potenza.

Come vi abbiamo raccontato in passato, Nvidia scaglionerà il lancio dei nuovi modelli anticipando per prima la GPU più potente, vale a dire RTX 4090, proseguendo con le RTX 4080, 4070 e 4060, quest’ultima attesa per il CES 2023. Seguendo l’ordine prestabilito, questi primi tre modelli dovrebbero essere presentati rispettivamente nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Videocardz tiene tuttavia a precisare che quanto emerso non esclude le date di lancio precedentemente trapelate, l’impressione è quindi che queste date riguardino solo un lancio cartaceo, con la disponibilità vera e propria che avverrà successivamente.

Nvidia GeForce RTX 4060

Nvidia aveva anche in programma di lanciare la GTX 1630 già la prossima settimana, ma i problemi alle forniture hanno costretto l’ennesimo rinvio a data da destinarsi. Questa nuovo modello è basato sulla stessa GPU TU117 della GTX 1650 ma con specifiche ridotte, come un minor numero di shader. Stando alle varie indiscrezioni che circolano in rete, la scheda offrirebbe in questo modo delle performance addirittura inferiori a una GTX 1050 Ti.

L’attenzione è ad ogni modo concentrata sulla nuova generazione di schede. Le RTX 4000 si fanno attendere per le promesse sull’enorme incremento prestazionale, al tempo stesso emergono notevoli preoccupazioni per il vertiginoso aumento dei consumi previsto sui nuovi modelli. L’elevato TDP sulla RTX 4090 Ti ha inoltre spinto Nvidia a rivedere il dissipatore pensato originariamente per la GPU: nello specifico l’azienda avrebbe deciso di adottare un sistema di raffreddamento a tre ventole, al fine di dissipare adeguatamente il calore generato dalla scheda. Facendo uso del chip grafico AD102 e 24GB di VRAM, la RTX 4090 Ti dovrebbe avere un TDP da 600W.