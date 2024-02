Questo braccio per microfono Elgato non è mai costato così POCO! Solo 79€

Se volete migliorare la vostra postazione, che creiate contenuti o siate semplicemente videogiocatori appassionati, non può mancarvi un buon braccio per microfono. Questo modello Elgato è perfetto: ha una struttura totalmente in metallo e canaline per i cavi a scomparsa grazie a coperture magnetiche, così da garantire sia una grande pulizia che un'ottima robustezza. Grazie a un'ottima offerta Amazon, il braccio per microfono Elgato è disponibile al prezzo minimo storico di 79,99€, il 20% in meno rispetto al prezzo di listino di 99,99€.

Braccio per microfono Elgato, chi dovrebbe acquistarlo?

Il braccio è l'acquisto ideale se siete già in possesso di un microfono Elgato e volete portare i vostri streaming al livello successivo. La struttura, pur essendo molto robusta, non occupa uno spazio eccessivo e vi permette di posizionarlo ovunque sulla vostra scrivania, per la massima comodità. Può ruotare in orizzontale di 360 gradi e in verticale di più di 90 gradi, caratteristiche lo rendono ancor più versatile.

Si tratta di un accessorio consigliato per lo più agli streamer e ai creatori di contenuti che non vogliono compromessi in termini di qualità e versatilità. Il morsetto da scrivania è robusto e assicura grande stabilità, mentre le canaline nascoste da coperture magnetiche faranno felici anche i più fissati con l'ordine, che non vogliono nemmeno un cavo a vista.

Approfittate immediatamente dell'offerta che porta il prezzo a soli 79,99€, rispetto all'originale di 99,99€. L'Elgato Wave Mic Arm LP non è mai costato così poco, e presto potrebbe tornare al suo prezzo originale!

Vedi offerta su Amazon