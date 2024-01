Prezzo RIDICOLO su questo HDD esterno da 500GB, la paghi solo 28€! (-44%)

Se avete bisogno di un'unità esterna per archiviare e utilizzare i vostri dati, da abbinare ad esempio a Xbox, PS4, computer portatili e TV, vi segnaliamo questa ottima offerta presente oggi su Amazon per l'hard disk esterno Maxone da500GB che, grazie allo sconto del 44%, scende ad appena €27,99!

Hard Disk Esterno 500GB Maxone, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Hard Disk esterno da 500GB di Maxone vi catturerà sia per la compatibilità universale con dispositivi come smart TV, console di gioco (PS4, Xbox) e computer (Windows, Mac, Linux e Android), sia per il suo design minimalista e robusto, fuso in uno chassis in alluminio, impermeabile e resistente agli urti. È l'accessorio ideale per chi ama avere un archivio portatile a disposizione per conservare foto, video e musica, da portare sempre con sé grazie alle sue dimensioni ultra-compatte (solo 1 cm di spessore).

L'Hard Disk Maxone sfrutta la tecnologia USB 3.0 per garantirvi un trasferimento dati lampo, fino a 5 Gbps - una velocità dieci volte superiore rispetto a USB 2.0. Pensato per il plug-and-play, non sono necessari software aggiuntivi: è sufficiente collegarlo al vostro PC o notebook per iniziare a trasferire i file. Insomma, un dispositivo efficiente che soddisfa le esigenze di portabilità e affidabilità, garantendovi in più un servizio di assistenza di 3 anni.

Acquistando questo Hard Disk Esterno Maxone, ad un prezzo promozionale di soli 27,99€, avrete un dispositivo che non solo vi garantisce spazio extra per tutti i documenti, ma fa anche da compagno affidabile nei vostri spostamenti. Grazie alla sua facilità d'uso, durabilità e al supporto offerto dalla garanzia di 3 anni, vi consigliamo di non perdere questa opportunità per tenere al sicuro i vostri dati preziosi.

