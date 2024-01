Docking station Orico CROLLA a 44€! Occasione IMPERDIBILE

Vi serve una docking station per il vostro nuovo portatile? Questo modello Orico 12 in 1 è perfetto e ora è disponibile su Amazon con uno sconto complessivo del 44% sul prezzo originale di 79,99€. Sul prezzo originale è applicato uno sconto del 20% ma grazie al coupon è possibile avere uno sconto aggiuntivo del 30%, che porta il prezzo finale a 44,79 euro. Grazie a questa docking station potrete collegare fino a 3 monitor grazie alle due uscita HDMI e all'uscita DisplayPort, sfruttare la connettività Ethernet e trasferire file su chiavette USB a velocità fino a 5Gbps.

Docking station Orico, chi dovrebbe acquistarla?

È un dispositivo compatto, leggero e facile da usare, che risulta un alleato prezioso per i professionisti e per gli appassionati di tecnologia che hanno bisogno di ampliare la dotazione porte dei propri dispositivi. La docking station Orico è perfetta per chi ha bisogno di una postazione versatile, dotata di molte porte e capace di gestire ambienti multitasking, dove si usano diversi monitor per le attività.

Tra le caratteristiche più interessanti di questo dispositivo spiccano le doppie uscite HDMI 4K e DP 4K@60Hz, la porta Gigabit Ethernet garantisce una connettività Internet rapida e stabile e il lettore di schede SD, essenziale per i creatori di contenuti che scattano foto o girano video. Il tutto è racchiuso in un formato ridotto, che permette di portare la docking station sempre con sé durante i viaggi e gli spostamenti, rendendola perfetta per chi lavora in mobilità.

Grazie all'offerta presente oggi su Amazon potete acquistare questa potente docking station a soli 44,79€, grazie al doppio sconto assicurato dalla promozione. Vi basterà recarvi sulla pagina del prodotto e assicurarvi di applicare il coupon per accedere all'offerta completa, che vi permette di risparmiare complessivamente il 44% su un accessorio di qualità, che vi accompagnerà in tutte le vostre giornate.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!