Prezzo RIDICOLO su questa mouse gaming, la paghi solo 30€!

Cercate un mouse economico, ma di qualità? L'offerta sul CORSAIR KATAR PRO XT fa al caso vostro, dato che potete acquistarlo su Amazon a 29 euro!. Ideale per i fanatici degli FPS e MOBA, pesa appena 73 g e la forma simmetrica assicura comfort sia a destrorsi che a mancini. È dotato di un sensore ottico PixArt da 18.000 DPI per precisione estrema e di pulsanti Quickstrike con switch Omron garantiti per 50 milioni di clic, costruiti per durare. Non perdete l'occasione e godetevi una qualità di gioco eccezionale con uno sconto del 25%!

CORSAIR KATAR PRO XT, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di gaming e cercate un mouse da gioco che soddisfi la necessità di precisione, rapidità e comodità durante le vostre lunghe sessioni di gioco FPS o MOBA, il CORSAIR KATAR PRO XT è ciò che vi serve. È compatibile con PC, Mac, PS5, PS4 e Xbox, risultando così versatile e capace di rispondere alle esigenze di tutti i videogiocatori.

Il sensore ha intervalli di risoluzione da 1 DPI e permette di tracciare con precisione assoluta i movimenti, facendovi mirare con precisione anche nei giochi competitivi. La tecnologia CORSAIR QUICKSTRIKE minimizza la distanza tra il click e l'attuazione, permettendo reazioni fulminee, mentre gli switch Omron, garantiti fino a 50 milioni di clic, ne assicurano una durata notevole.

Questo mouse rappresenta la scelta ottimale per i giocatori alla ricerca di leggerezza, ergonomia e reattività. Il KATAR PRO XT vi garantirà prestazioni eccelse e una lunga affidabilità e al prezzo di soli 29 euro, scontato del 25% rispetto all'originale, è davvero difficile lasciarselo scappare.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!