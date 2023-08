Dopo 12 anni in AMD Robert Hallock cambierà banidera e passerà tra le fila di Intel, dove assumerà il ruolo Senior Director of Technical Marketing, concentrandosi principalmente sull’intelligenza artificiale per i processori consumer.

La carrierà di Hallock in AMD inizia nel 2010 come Product Marketing Manager. Negli anni ha scalato la gerarchia fino ad arrivare al ruolo di Director of Technical Marketing, che ha coperto fino a settembre 2022.

Credit: AMD

“Dopo un periodo di riposo, sono entusiasta di annunciare la mia prossima avventura! Oggi mi sono unito a Intel Corporation come Senior Director of Technical Marketing, dove mi concentrerò sull’IA per i processori consumer” ha scritto Hallock sul proprio profilo LinkedIn.

“Sono sempre stato più felice lavorando sulla prossima grande novità nel settore Client e dedicare del tempo all’IA è sicuramente una di queste. Il PC non è mai noioso, ovviamente, ma l’IA sembra davvero un momento straordinariamente unico. Non capita spesso che una nuova categoria di acceleratori faccia la sua comparsa, dopotutto. Siamo tutti sull’orlo di miglioramenti prestazionali trasformativi per la voce, il testo, la musica, le immagini, i video e altro ancora. C’è un team fantastico in Intel che sta lavorando per migliorare queste esperienze quotidiane e sono entusiasta di farne parte!”

Hallock è sempre stato molto attivo su piattaforme come Discord, Reddit, YouTube e X e per questo molto apprezzato dagli utenti. Spesso forniva approfondimenti tecnici utili e interessanti sulle piattaforme AMD, aiutava gli utenti a risolvere problemi e forniva informazioni preziose che non sempre erano di dominio pubblico.

La speranza è ovviamente che Hallock mantenga questo atteggiamento molto vicino alla community anche in Intel, dove presto debutterà in un evento ufficiale: il prossimo Intel Innovation si terrà il 19 e 20 settembre e i processori Meteor Lake saranno uno dei protagonisti. Vista l’importanza dei nuovi chip anche in merito all’intelligenza artificiale, è molto probabile che vedremo Hallock sul palco.