Il Roborock Q10 S5+ è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 10%, per una pulizia domestica davvero intelligente. Dotato di una potente aspirazione da 10.000 Pa e stazione di svuotamento automatico con capienza di 2,7L, vi garantisce fino a 7 settimane senza manutenzione. Portate a casa questo robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 269,99€ invece di 299,99€, con sistema anti-groviglio, navigazione LiDAR e tecnologia di lavaggio VibraRise 2.0 che sfrega 3000 volte al minuto.

Roborock Q10 S5+, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock Q10 S5+ rappresenta la soluzione ideale per chi desidera delegare completamente le pulizie domestiche senza pensieri. Perfetto per famiglie numerose e proprietari di animali domestici, questo robot aspirapolvere con stazione di svuotamento automatico garantisce fino a 7 settimane di pulizia senza manutenzione grazie al capiente sacchetto da 2,7L. La potente aspirazione da 10.000 Pa e il duplice sistema anti-groviglio lo rendono eccezionale per chi combatte quotidianamente contro peli di animali, capelli lunghi e sporco ostinato, eliminando la frustrazione della manutenzione continua delle spazzole.

Questo dispositivo soddisfa le esigenze di chi vive in abitazioni con superfici miste – pavimenti duri e tappeti – grazie al sistema VibraRise 2.0 che strofina 3000 volte al minuto e si solleva automaticamente sui tappeti. La navigazione LiDAR con mappatura multilivello è perfetta per case su più piani, mentre l'evitamento ostacoli ReactiveTech garantisce pulizie efficaci anche in ambienti vissuti e disordinati. Se cercate un assistente domestico intelligente che lavori autonomamente mentre vi dedicate ad altro, il Q10 S5+ risponde a tutte queste esigenze con un controllo totale via app.

Il Roborock Q10 S5+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente dotato di stazione di svuotamento automatico con capienza di 2,7L per 7 settimane senza manutenzione. Offre una potente aspirazione da 10.000 Pa con tecnologia HyperForce, sistema anti-groviglio per capelli e peli, e lavaggio VibraRise 2.0 che vibra 3000 volte al minuto. Grazie alla navigazione LiDAR PreciSense crea mappe precise della vostra casa, mentre il sistema ReactiveTech evita gli ostacoli. Il panno si solleva automaticamente sui tappeti fino a 8mm e l'aspirazione aumenta per una pulizia profonda.

Con uno sconto del 10% a soli 269,99€, questo robot rappresenta un investimento eccellente per chi cerca una soluzione completa e autonoma. Vi consigliamo l'acquisto per la combinazione di potenza, intelligenza artificiale avanzata e praticità dello svuotamento automatico: ideale per famiglie impegnate e proprietari di animali domestici.

