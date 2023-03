Trovare una tastiera da gaming a un prezzo economico ma con delle buone performance sta oramai diventato un’impresa quasi impossibile, ma ci sono ancora delle eccezioni. Una tra queste è la Roccat Magma Mini, una tastiera a membrana al 60% che viene venduta a soli 49,99€ e che rappresenta dunque un’ottima alternativa per tutti coloro che vogliono avere un occhio di riguardo per il budget senza rinunciare alla qualità.

Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di testare la Magma Mini sia per lavorare che, ovviamente, per giocare, e di seguito vi riporteremo le nostre impressioni, oltre a tutte le informazioni che concernono il design e le performance della tastiera.

Design

La Magma Mini rappresenta la sorella minore della Magma full-size, escludendo ovviamente il tastierino numerico e presentando un layout dei tasti americano. Il design compatto è quindi perfetto per tutti coloro che hanno poco spazio nella scrivania o che semplicemente voglio sfruttarlo per muovere meglio il mouse, e nonostante sia disponibile solo nella colorazione nera include una retroilluminazione RGB che la rende comunque personalizzabile.

La tastiera è incredibilmente leggera (pesa solamente 400 grammi), mentre le dimensioni sono 308 x 132.2 x 36.6 mm. Per quanto non abbia una scocca in alluminio, è comunque solida e resistente; inoltre, è anche certificata IP33 per la resistenza all’acqua e alla polvere, quindi non dovrete preoccuparvi nello sfortunato caso in cui doveste rovesciare del liquido sopra ai tasti.

Il collegamento al PC avviene solo via cavo (lungo 1.8 metri), il che rappresenta un duplice vantaggio: da una parte significa che la Magma Mini è molto più responsiva rispetto a una tastiera wireless, mentre dall’altra ciò contribuisce ad abbassare il prezzo.

La nostra esperienza

Durante i nostri test abbiamo trovato la Magma Mini incredibilmente responsiva: il polling rate di 1.000 Hz è più che sufficiente per riuscire a giocare in modo fluido e senza alcun ritardo di input, mentre l’anti-ghosting rende possibile premere più tasti contemporaneamente. Chiaramente il merito è anche dei tasti a membrana, i quali hanno una corsa molto più breve rispetto alle tastiere meccaniche.

A tal proposito, se siete abituati agli switch meccanici potreste metterci un po’ di tempo ad abituarvi alla membrana: i tasti sono molto più silenziosi e non vi restituiranno il tipico “click” tanto amato dai gamer, risultando dunque meno soddisfacente da utilizzare.

Come altre tastiere al 60%, le frecce direzionali della Magma Mini sono accessibili solamente utilizzano il tasto FN, il che richiede un po’ di pratica prima di eseguirlo in modo naturale. Dovrete infatti tenere premuto FN, shift sinistro e una delle frecce per attivarle permanentemente, e ripetere la procedura per tornare alle altre funzionalità.

Una caratteristica che invece abbiamo apprezzato particolarmente è il tasto Easy-Shift[+], il quale attiva una seconda funzionalità per ogni tasto della tastiera, che può essere quindi programmata per raddoppiare ogni tasto. In questo modo le dimensioni ridotte vengono compensate, permettendo di aggiungere short-cut utili sia in-game che durante le attività comuni.

Infine, la retroilluminazione RGB a 5 zone può essere controllata dalla tastiera semplicemente per attivarla o disattivarla, mentre installando AIMO, il software di Roccat, è possibile personalizzare le luci come in tutte le tastiere, cambiando colori ed effetti.

In conclusione

La Magma Mini di Roccat rappresenta una soluzione eccellente per chi è alla ricerca di una tastiera da gaming al di sotto dei 50 euro e non desidera necessariamente gli switch meccanici; nonostante il prezzo sia molto competitivo, il prodotto non è comunque noioso e blando, bensì è stato incorporato con funzionalità interessanti con cui rendere l’esperienza d’uso più agevole.

Abbiamo infatti apprezzato la tecnologia Easy-Shift[+], l’anti-ghosting e la resistenza all’acqua e alla polvere, che la differenziano dalla concorrenza e le permettono di distaccarsi per un ottimo rapporto qualità-prezzo. Insomma, nonostante si tratti di una tastiera al 60% non vi farà sentire la mancanza del pad numerico, mentre se siete alla ricerca di un’alternativa wireless o meccanica e volete spendere poco vi consigliamo di leggere la nostra guida all’acquisto dedicata.