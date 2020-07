Rock Pi 4 Model C, NVMe ed eMMC nel layout Raspberry Pi

Annunciato originariamente nell’ottobre 2019, il Single Board Computer Rock Pi 4 Model C di Radxa non era ancora stato disponibile per l’acquisto, almeno fino ad ora. CNX Software ha infatti scoperto che il dispositivo è stato commercializzato al prezzo di 59$. Rock Pi 4 Model C ha un design ibrido, in quanto le sue dimensioni sono di 85 x 54 mm e condivide un layout a metà strada tra Raspberry Pi 3 e 4, ma offre qualcosa di più.

Ecco le specifiche complete:

SoC – Rockchip RK3399 big.LITTLE processore esa-core con CPU: 2x Arm Cortex-A72 @1,8GHz, 4x Cortex-A53 @1,4GHz GPU: Mali-T864 con supporto OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 / 3.2, Vulkan 1.0, OpenVG1.1, OpenCL 1.1 / 1.2, DX11 e AFBC VPU con decodifica 4K VP9 e 4K 10-bit H265 / H264

LPDDR4 a 64 bit da 4GB a 3.200Mb/s (su un singolo chip)

Socket modulo eMMC fino a 128 GB

Slot per scheda micro SD fino a 2 TB

Socket SSD M.2 NVMe a 4 linee (richiesta scheda di espansione)

Uscita micro HDMI 2.0a sino a 4K 60 Hz

Uscita mini DP 1.2 fino a 2560 x 1440 a 60 Hz

Audio: Via HDMI e jack audio da 3,5 mm

Fotocamera – Connettore MIPI-CSI2 per fotocamera fino a 8MP

Connettività – Gigabit Ethernet con supporto PoE (aggiunto su richiesta), dual-band 802.11b/g/n/ac WiFi 5, Bluetooth 5.0

USB – una porta host USB 3.0, una porta USB 3.0 OTG, due porte host USB 2.0

Espansione: header I/O a 40 pin con 1xUART, 2x bus SPI, 2x bus I2C, 1x PCM / I2S, 1x SPDIF, 1x PWM, 1xADC, 6xGPIO e segnali di alimentazione (5V, 3.3V e GND)

Varie: RTC con connettore per batteria tampone

Alimentazione: via porta USB-C che supporta USB PD 2.0 (9V / 2A, 12V / 2A, 15V / 2A o 20V / 2A) e Qualcomm Quick Charge 3.0 / .0 (9V / 2A, 12V / 1.5A)

Il processore esa-core Rockchip RK3399 offre un dual core ARM Cortex A72 a 1,8 GHz, la stessa CPU di Raspberry Pi 4, ma quest’ultima è un quad core a 1,5 GHz. Sono presenti due uscite video, micro HDMI e mini DisplayPort, che forniscono rispettivamente 4K a 60Hz e 2560 x 1440 a 60Hz. La connettività è completata da quattro porte USB, due USB 3.0, due USB 2.0, e Gigabit Ethernet. Il collegamento alle reti wireless è garantito dalla scheda di rete 802.11 b/g/n/ac WiFi 5 e Bluetooth 5.0 ed è presente anche una connessione per antenna esterna. Viene offerto anche un GPIO a 40 pin, che fornisce accesso a UART, SPI, I2C, PCM / I2S, SPDIF, PWM ed un convertitore da analogico a digitale, qualcosa che non si trova sul GPIO di Raspberry Pi.

Ciò che differenzia Rock Pi 4 Model C è lo storage. Oltre al classico slot per schede microSD, abbiamo anche un socket eMMC che può essere utilizzato con moduli fino a 128 GB, acquistabili separatamente. C’è anche uno slot M.2 NVMe a quattro linee per il quale, tuttavia, è necessaria una scheda di espansione. Decisamente si tratta di opzioni molto più veloci ed affidabili rispetto alla sola microSD.

Rock Pi 4 Model C sembra quindi un SBC piuttosto interessante, ma per il giudizio completo sarà necessario effettuare una prova diretta del dispositivo. Recentemente vi abbiamo parlato anche del nuovo case di Akasa per Raspberry Pi 4, che offre un design piuttosto elegante e la possibilità di dissipare in modo passivo il calore generato dal SoC.