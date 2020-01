ROG Bezel-Free, arriva il kit che toglie i bordi ai monitor

Asus ha appena reso disponibile il kit ROG Bezel-Free ABF01, dedicato a tutti gli utenti che vogliono un’esperienza multimonitor ma senza il fastidio delle cornici.

Il kit era stato presentato da Asus nel 2018 e si propone come soluzione per eliminare il fastidioso taglio dell’immagine, inevitabile quando si affiancano due o più monitor, che per quanto sottili avranno sempre delle cornici che provocano uno “stacco” dell’immagine tra un monitor e l’altro.

Il kit non necessita di software o di alimentazione e si installa in maniera molto semplice, ma è compatibile esclusivamente con monitor con una diagonale pari o inferiore ai 27 pollici. Basterà allineare i tre monitor con cornici inferiori ai 13 mm con una angolazione di 130 gradi.

Fissate le clip, tra i due monitor sarà presente un materiale trasparente (pellicola+PET) che grazie al fenomeno della rifrazione estenderà le immagini, eliminando virtualmente l’interruzione data dai bordi tra uno schermo e l’altro. La superficie trasparente in PET inoltre sarà in grado di catturare fino al 90% della luce emessa dal monitor per rendere quanto più uniforme possibile la luminosità delle immagini.

Il kit è attualmente venduto solamente sul suolo americano, al prezzo di 110 dollari. Non sappiamo quando – e se – arriverà nel nostro paese, ma se così fosse vi informeremo aggiornando l’articolo.