ASUS ha appena annunciato dei nuovi modelli con cui viene aggiornata la linea di prodotti ROG destinati ai gamer. Fra questi figura il nuovo ROG Flow X16, un portatile da gaming 2 in 1 caratterizzato da un’estetica accattivante e hardware top di gamma. Sotto il cofano del portatile troviamo infatti una CPU AMD Ryzen 9 6900HS con 8 core / 16 thread e una frequenza base di 3,3GHz che tocca i 4,9GHz in boost.

ROG Flow X16 è l’evoluzione di ROG Flow X13, modello che – come intuibile dal nome – offriva uno schermo da 13″. Stando a quanto dichiarato da Asus, l’utenza ha apprezzato molto le caratteristiche offerte da ROG Flow X13 e ha espresso il desiderio di avere un prodotto simile, ma con schermo più grande: da qui è nato Rog Flow X16, che segue la stessa filosofia del modello precedente e si differenzia da ROG Flow Z13, che è a tutti gli effeti un tablet con tastiera e non un 2 in 1.

A coadiuvare il processore, in ROG Flow X16 sono presenti ben 24 GB di RAM DDR5 4800 e una GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. La potente dotazione è racchiusa in una sottile scocca spessa soltanto 19,4mm, dal peso di 2,1Kg. Il raffreddamento all’interno di una forma così compatta è affidato al metallo liquido di Thermal Grizzly e al nuovo sistema di raffreddamento Frost Force, che estrae il calore dalle componenti più critiche indirizzando con precisione il flusso d’aria verso specifici sbocchi esterni. Il nuovo dissipatore, denominato Pulsar, ricopre inoltre l’intera superficie posteriore interna del portatile ed è coadiuvato da tre ventole, una delle quali è dedicata al raffreddamento della sola GPU e che permette di abbassare la temperatura di 7°C rispetto sistemi tradizionali.

La particolarità del design 2 in 1 di ROG Flow X16 è nella sua cerniera ripiegabile a 360°, che permette di usarlo come display touch secondario collegando una tastiera, un mouse e un monitor esterni, oppure passare semplicemente alla modalità tablet. Il display da 16 pollici è un’unità Mini-LED con risoluzione 2K dotato delle funzionalità più avanzate, come una frequenza d’aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta da 3ms, Adaptive Sync, Dolby Vision, copertura colori DCI-P3 del 100% ed è disponibile nelle versioni con luminosità da 500 o 1000 nit.

ASUS ROG Flow X16

La connettività include Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (802.11ax), Ethernet 2.5Gb, assieme a 1 USB 3.2 Tipo-C con Display Port e Power Delivery, 2 USB 3.2 Tipo-A, 1 HDMI 2.0b, 1 jack audio combo da 3.5mm ed un connettore proprietario XG per la connessione di un modulo GPU esterno XG Mobile, in grado di espandere anche il quantitativo di porte oltre ad aumentatore le prestazioni. È inoltre presente un lettore di schede microSD.

ASUS ROG Flow X16 offre fino a 2TB di archiviazione SSD, che è possibile ampliare attraverso il connettore M.2 NVMe. Il resto delle caratteristiche include infine una retro illuminazione RGB per la tastiera, 4 altoparlanti Dolby Atmos, webcam HD IR e una griglia di microfoni 3D con cancellazione del rumore.

Il 2 in 1 ROG Flow X16 di ASUS sarà disponibile a partire da fine luglio ad un prezzo di 2500€.