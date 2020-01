ROG ITX Z11, il nuovo case di Asus con layout inclinato

Al CES 2020 Asus ha mostrato il nuovo case compatto ROG ITX Z11 per sistemi compatti ma potenti. Il nuovo chassis dell’azienda taiwanese si caratterizza per un layout interno – in attesa di brevetto – con un design inclinato di 11 gradi.

Secondo Asus il nuovo layout permette una migliore dissipazione del calore e consente di mettere maggiormente in mostra i componenti, nonché supportare una scheda grafica, inclusa una RTX 2080 Ti, montata verticalmente senza riser.

Le prestazioni termiche sono favorite da una ventilazione verticale, un ampio spazio dietro la scheda madre e ulteriore spazio aggiuntivo per la gestione dei cavi.

ROG ITX Z11 è dotato di un telaio in alluminio da 1,2 mm per garantire maggiore resistenza, due pannelli in vetro temperato e un hub interno per l’aggiunta di ventole RGB, strisce LED o connettori per ventole PWM.

Inoltre, questo chassis presenta un design che consente di usarlo sia in verticale che in orizzontale. È disponibile una versione aggiuntiva di ROG ITX Z11 con un display OLED LiveDash a colori da 1,77 pollici incorporato nel pannello frontale con cui visualizzare in tempo reale informazioni utili di sistema, quali temperature, tensioni, velocità della ventola o frequenze.

È anche possibile personalizzare LiveDash per visualizzare un’immagine o un’animazione in particolare. Al momento non ci sono informazioni sulla disponibilità e il prezzo, ma ci aspettiamo un debutto nel corso dell’anno.