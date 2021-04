ROG Live, segui con noi l’evento live su YouTube!

Da ormai un anno fiere ed eventi “in loco” sono un lontano ricordo, impossibili da organizzare a causa della pandemia da COVID-19. Nel 2020 tutte le principali fiere di settore sono state annullate e, ad oggi, sembra che lo stesso accadrà nel 2021: il Computex di Taipei è stato recentemente annullato anche nella sua edizione 2021 e sarà esclusivamente digitale, così come l’E3 di Los Angeles. Il Mobile World Congress dovrebbe essere il primo evento di questo 2021 a essere svolto “in presenza”, ma già quattro big hanno dato forfait e il futuro dell’evento è ancora incerto.

L’impossibilità di organizzare queste fiere non sta però fermando i vari produttori, che continuano a presentare le proprie novità tramite conferenze ed eventi online, spesso trasmessi pubblicamente su YouTube e Twitch. Seguendo la strada tracciata da molti altri, Asus ROG ha deciso di rendere digitale la ROG Convention, a cui avevamo partecipato nel 2019.

La ROG Convention 2021 si chiamerà semplicemente “ROG Live” e sarà suddivisa in tre giornate: 9, 10 e 11 aprile. Ogni giorno membri della famiglia Republic of Gamers intratterranno il pubblico con assemblaggi custom loop, quiz, overclock e tanto altro. Durante l’evento verranno effettuati anche dei giveaway organizzati direttamente da Asus ROG, con in palio periferiche, componenti e perfino interi PC da gaming.

Per l’occasione, noi di Tom’s Hardware seguiremo ROG Live sul nostro canale YouTube: commenteremo insieme le tre giornate dell’evento e sarà l’occasione perfetta per chiacchierare delle ultime novità del mondo hardware, oltre che per rispondere a tutte le vostre domande.

L’appuntamento quindi è il 9, 10 e 11 aprile sul canale YouTube di Tom’s Hardware. Avete paura di dimenticarvene? Sul canale trovate le live programmate, potete aprirle e impostare un promemoria per ricevere una notifica pochi minuti prima dell’inizio!