Asus ROG Strix Arion, case per SSD M.2 con connettività USB 3.2

Asus ha svelato ROG Strix Arion, un case in alluminio USB 3.2 per SSD M.2, dotato di illuminazione RGB Aura Sync sincronizzabile con altri dispositivi compatibili.

La famiglia Republic of Gamers (ROG) di Asus accoglie un nuovo e inedito prodotto: si chiama ROG Strix Arion e non è altro che un case per SSD M.2 con interfaccia USB 3.2 ed illuminazione RGB Aura Sync.

ROG Strix Arion è compatibile con tutte le unità M.2 2280, o più piccole (2260, 2242 e 2230), ha un’interfaccia PCI Express 3.0 e non è dotato di un heatspreader preinstallato. L’SSD può essere installato senza cacciaviti.

Il case è in alluminio e ha dei pad termici per smaltire correttamente il calore e mantenere prestazioni il più possibile elevate e costanti. L’interfaccia USB è di tipo C, e Asus ha deciso di includere nella confezione sia un cavo USB C – USB C che uno USB C – USB A, per massimizzare la compatibilità.

Al momento non si sa esattamente quale bridge sia usato nel dispositivo per la connessione USB-PCI Express, pertanto non si hanno dati sulle sue prestazioni. Si sospetta si possa trattare del nuovo RTL9210 di Realtek, presentato al Flash Memory Summit e comprensivo di illuminazione RGB. La velocità massima dichiarata di questo bridge è di 1,25 GB/s.

ROG Strix Arion non è ancora disponibile alla vendita ma dovrebbe esserlo a breve, dato che Asus ha pubblicato sul suo canale Youtube un video dimostrativo. Ignoto anche il prezzo al pubblico, ma ci aspettiamo un posizionamento nella fascia alta del mercato.